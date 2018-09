`உங்கள டீஸ் பண்ணத்தான் இந்த டீசர்..!’ - டெம்போ ஏற்றும் விராட் கோலி

இந்திய அணியின் கேப்டன் விராட் கோலி டீசர் ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். இது படத்துக்கான அறிவிப்பா அல்லது விளம்பரத்துக்கான முன்னோட்டமா என்று ரசிகர்கள் குழப்பத்தில் ஆழ்ந்துள்ளனர்.

இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் கேப்டன் விராட் கோலி திரைப்படத்தில் நடிக்கப்போவதாக சமூக வலைதளங்களில் பேசப்பட்டு வந்தது. இது தொடர்பான போஸ்டர் ஒன்றும் வெளியிடப்பட்டது. அந்தப் போஸ்டரில், கோலி சூப்பர் ஹீரோ போன்று நிற்க, அதன் பின்னணியில் ஹாலிவுட் போஸ்டர் போன்று கார்கள் மோதிக் கிடக்கின்றன. இந்தப் படத்தின் பெயர் `ட்ரெய்லர் - தி மூவி' என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்தப் போஸ்டரை ஏற்கெனவே வெளியிட்டிருந்த கோலி, `10 வருடங்களுக்குப் பின்னர் மீண்டும் ஓர் அறிமுகம். என்னால் காத்திருக்க முடியவில்லை' என்று பதிவிட்டிருந்தார்.

இந்நிலையில், டீசர் ஒன்றையும் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டிருந்த கோலி, `ஒரு சிறிய டீசரைக் கொண்டு, உங்களைக் கேலி செய்ய இதுதான் நேரம்’ என்று பதிவிட்டுள்ளார். அந்த டீசரில், கோலி நடந்து வருவது போலவும், அவருக்குப் பின்னால் நெருப்பு சுவாலைகள் எரிந்த வண்ணம் உள்ளன. முன்னதாக வெளியிடப்பட்டிருந்த போஸ்டரில் வரும் 28-ம் தேதி வெளியாகும் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதே தினத்தில்தான் கோலியின் காதல் மனைவி அனுஷ்கா ஷர்மா நடிக்கும் `சுய் டாகா: மேட் இன் இந்தியா' படமும் வெளியாகவுள்ளது. சிலர் இது விளம்பரப்படத்துக்கான போஸ்டர் என்றும் கூறி வருகின்றனர். சிலர் சினிமா அறிமுகம் என்கின்றனர். இந்த டீசர் அவரின் ரசிகர்களை மேலும் குழப்பத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

Time to tease you guys with a small teaser. https://t.co/wMju9mzDzh #TrailerTheMovie pic.twitter.com/Gl3ZZT20Ht