`பந்துவீசுகிறாயா இல்ல பௌலிங் சேஞ்ச் கொண்டுவரவா?’ - குல்தீப்பிடம் ஆவேசப்பட்ட தோனி #INDvAFG

ஆப்கானிஸ்தான் அணிக்கெதிரான சூப்பர் ஃபோர் போட்டியில் இந்திய அணி, தோனி தலைமையில் களமிறங்கியது.

இந்திய அணி ஏற்கெனவே இறுதிப் போட்டிக்குத் தகுதிபெற்றுவிட்ட நிலையில், கேப்டன் ரோஹித் ஷர்மா ஓய்வு எடுத்துக்கொண்டார். இதனால், கேப்டனாகத் தோனி செயல்பட்டார். துபாய் மைதானத்தில் நடந்த இந்தப் போட்டி, கேப்டனாகத் தோனிக்கு 200 வது போட்டியாகும். இந்திய அணியில் 5 மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டிருந்தன. கேப்டன் ரோஹித் ஷர்மா, தவான், பும்ரா, புவனேஷ்வர் குமார் மற்றும் சஹால் ஆகியோருக்கு ஓய்வு அளிக்கப்பட்டது. அவர்களுக்குப் பதிலாக, கே.எல்.ராகுல், மணீஷ் பாண்டே, தீபக் சஹார், கலீல் அகமது மற்றும் சித்தார்த் கௌல் ஆகியோர் பிளேயிங் லெவனில் இடம்பெற்றனர். ஐ.பி.எல் போட்டிகளில் சென்னை அணிக்காக விளையாடிய தீபக் சஹார், இந்தப் போட்டி மூலம் சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் அறிமுகமானார்.

டாஸ் வென்று பேட்டிங் தேர்வு செய்த ஆப்கானிஸ்தான் அணி, ஷஷாத் அதிரடியால் 252 ரன்கள் எடுத்தது. இதையடுத்து 253 ரன்கள் இலக்குடன் களமிறங்கிய இந்திய அணி, 49.5 ஓவர்களில் 252 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது. இதனால், மேட்ச் டை ஆனது. இந்திய அணிக்கெதிரான போட்டியை சமன் செய்வதே வெற்றிக்குச் சமம் என்று ஆப்கானிஸ்தான் ரசிகர்கள் ஆர்ப்பரித்தனர்.

இந்தப் போட்டியின் மிடில் ஓவர்களில் பந்துவீசிய இந்திய அணியின் பந்துவீச்சாளர் குல்தீப் யாதவ், தொடர்ச்சியாகப் பீல்டர்களை இடமாற்றம் செய்துகொண்டே வந்தார். ஏறக்குறைய ஒவ்வொரு பந்து வீசுவதற்கு முன்பும் அவர் பீல்டிங் செட் செய்துகொண்டே இருந்தார். இதனால், ஒரு கட்டத்தில் பொறுமை இழந்த தோனி, `பந்துவீசுகிறாயா அல்லது பௌலிங் சேஞ்ச் கொண்டுவரவா’ எனக் காட்டமாகக் கேட்டார். இதையடுத்து அமைதியான குல்தீப் யாதவ் பந்துவீச்சைத் தொடர்ந்தார். சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் `கேப்டன் கூல்’ என்ற அடைமொழியுடன் அறியப்படும் தோனி, ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான போட்டியில் குல்தீப் யாதவிடம் நடந்துகொண்ட விதம் ரசிகர்களை ஆச்சர்யத்தில் ஆழ்த்தியது. இந்தச் சம்பவம் தொடர்பான வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. இந்தப் போட்டியில் 10 ஓவர்கள் பந்துவீசிய குல்தீப் யாதவ், 38 ரன்கள் விட்டுக்கொடுத்து 2 விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தினார்.

That's #Dhoni during #INDvAFG

"Bowling karega ya bowler change karein" #MSDhoni to #KuldeepYadav when he insisted for a field change pic.twitter.com/gQHFkBH9jB