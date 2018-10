விராட் கோலியை கடுப்பேற்றிய ஜடேஜாவின் ரன்அவுட் `த்ரோ’! - ராஜ்கோட் சுவாரஸ்யம் #INDvWI

வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கெதிரான ராஜ்கோட் டெஸ்ட் போட்டியில், அந்த அணி வீரரை ரன் அவுட் செய்ய இந்திய வீரர் ஜடேஜா அதிக நேரம் எடுத்துக்கொண்டது, கேப்டன் விராட் கோலி உள்ளிட்ட சக வீரர்களைக் கடுப்பேற்றியது.

இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்று பேட்டிங்கைத் தேர்வுசெய்த இந்திய அணி, முதல் இன்னிங்ஸில் 9 விக்கெட் இழப்புக்கு 649 ரன்கள் குவித்து டிக்ளேர் செய்தது. இதையடுத்து, முதல் இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி இரண்டாம் நாள் ஆட்டநேர முடிவில், 6 விக்கெட் இழப்புக்கு 94 ரன்கள் சேர்த்துள்ளது.

வெஸ்ட் இண்டீஸின் ஹெட்மெயரை, இந்திய வீரர் ஜடேஜா ரன் அவுட்டாக்கி வெளியேற்றினார். ஆனால், அவர் ரன் அவுட் ஆக்கிய விதம், அதற்காக எடுத்துக்கொண்ட நேரம் போன்றவை விராட் கோலி, அஷ்வின் உள்ளிட்டோரை கடுப்பேற்றியது. அந்த இன்னிங்ஸின் 12-வது ஓவரை ரவிச்சந்திரன் அஷ்வின் வீசினார். களத்தில் ஷிம்ரோம் ஹெட்மெயர் மற்றும் சுனில் அம்ரிஸ் ஆகியோர் இருந்தனர். அஷ்வின் வீசிய அந்த ஓவரின் 5-வது பந்தை ஹெட்மெயர் எதிர்க்கொண்டார். மிட் விக்கெட் திசையில் அடித்து ஆடிய ஹெட்மெயர், ஒரு ரன் எடுக்க முற்பட்டார். அதற்கு எதிர்முனையில் இருந்த அம்ரீஸும் ஒத்துழைத்து, ரன் எடுப்பதற்காக ஓடத் தொடங்கினார். ஆனால், பாதி வழியில் தனது முடிவை மாற்றிக்கொண்ட ஹெட்மெயர், திரும்பத் தொடங்கினார். ஆடுகளத்தின் ஒரு முனையில் இரு பேட்ஸ்மேன்களும் நிலைகொண்டனர். அப்போது பந்தைப் பிடித்த ஜடேஜா, அதை பந்துவீசும் முனையில் நின்றுகொண்டிருந்த அஷ்வினிடம் பாஸ் செய்யாமல் மெதுவாக ஸ்டம்ப்பை நோக்கி நடைபோட்டார்.

இந்த சந்தர்ப்பத்தைப் பயன்படுத்தி, எதிர்முனையை நோக்கி ஹெட்மெயர் ஓடத் தொடங்கினார். இதனால் இந்திய வீரர்கள் பதற்றமானார்கள். ஹெட்மெயர் ஓடி வருவதை அறிந்த ஜடேஜா, ஸ்டம்ப்பை நோக்கி பந்தை எரிந்தார். ஹெட்மெயர் கிரீஸுக்கு வருவதற்கு முன்பாக பந்து ஸ்டம்ப்பில் படவே, நூலிழையில் அவரை ஜடேஜா ஆட்டமிழக்கச் செய்தார். ஜடேஜாவின் இந்தச் செயலுக்கு, கேப்டன் விராட் கோலி அதிருப்தி தெரிவிக்கவே, ஜடேஜா சிரித்துக்கொண்டே அதை சமாளித்தார். ஆனால், ஜடேஜாவின் இந்த ரியாக்‌ஷனை கோலி, அஷ்வின் உள்ளிட்டோர் ரசிக்கவில்லை. ஜடேஜாவின் இந்த ரன் அவுட் வீடியோ, சமூக வலைதளங்களில் வைரலானது.

When sir Jadeja bats he want Century, when he was on field he want Run-out nd when he is bowling he wants wicket Wowww!!! @imjadeja #INDvWI pic.twitter.com/PBeEzyAZB1