`100 ஆண்டுகளில் இதுதான் பெஸ்ட்’ - வெஸ்ட் இண்டீஸ் கேப்டன் ஹோல்டரின் சாதனை!

வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியின் கேப்டன் ஜேசன் ஹோல்டர், இந்தாண்டில் பந்துவீச்சில் கலக்கி வருகிறார்.

வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு 2 டெஸ்ட், 5 ஒருநாள் மற்றும் 3 டி20 போட்டிகள் கொண்ட கிரிக்கெட் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் இரண்டு டெஸ்ட் போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்று இந்திய அணி 2-0 என்ற கணக்கில் தொடரை கைபற்றிவிட்டது. இரண்டு போட்டிகளிலும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 3 நாள்களுக்குள் தோல்வியை தழுவிவிட்டது.

பொதுவாக சுழற்பந்துவீச்சாளர்களுக்கு சாதகமாகச் செயல்படும் ஆசிய துணைக் கண்ட ஆடுகளங்களில் வேகப்பந்து வீச்சாளர்கள் அதிகம் ஜொலிப்பதில்லை. ஆனால் ஹைதராபாத் போட்டியில் இந்தியாவில் உமேஷ் யாதவ் 10 விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தினார். அதே போன்று வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியின் கேப்டன் ஹோல்டரும் முதல் இன்னிங்ஸில் 5 விக்கெட்டுகள் எடுத்து அசத்தினார்.

ஹோல்டருக்கு இந்த ஆண்டு சிறப்பான ஆண்டாக இருக்கிறது. பந்துவீச்சில் பல்வேறு சாதனைகளைச் செய்து வருகிறார். 1994 -ம் ஆண்டு பெஞ்சமின் மொகாலியில் எடுத்த 5 விக்கெட்டுக்கு பின்னர் தற்போது தான் தான் வெஸ்ட் இண்டீஸ் வேகப்பந்துவீச்சாளர் இந்திய மைதானத்தில் 5 விக்கெட் எடுத்துள்ளார். மேலும் இந்த வருடத்திலே ஹோல்டர் 4 வது முறையாக 5 விக்கெட் எடுத்துள்ளார்.

இந்தாண்டில் பந்துவீச்சில் ஹோல்டரின் சராசரி 11.87. ஒரு வருடத்தில், குறைந்தது 30 விக்கெட் எடுத்த வேகபந்துவீச்சாளர்களில், கடந்த 100 ஆண்டுகளில் இதுதான் சிறந்த சராசரி. இந்தாண்டில் 6 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள ஹோல்டர் 33 விக்கெட்டுகள் சாய்த்துள்ளார். மேலும் இந்தியாவில், 5 விக்கெட்டுகள் எடுத்த 5 -வது கேப்டன் என்ற பெருமையும் பெற்றார் ஹோல்டர். கடைசியாக 2010 -ம் ஆண்டில் நியூசிலாந்து அணியின் கேப்டன் வெட்டோரி இதே ஹைதராபாத் மைதானத்தில் 5 விக்கெட்டுகள் எடுத்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

What a year it has been for Jason Holder!#INDvWI pic.twitter.com/ADp9liu8Kr