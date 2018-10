`ஒரு இன்னிங்ஸில் 10 விக்கெட்; பேஸ் பௌலர்களாலும் முடியாததைச் சாதித்தவர்!’ - வாழ்த்து மழையில் கும்ப்ளே

இந்தியா - பாகிஸ்தான் அணிகள் மோதும் கிரிக்கெட் போட்டியை தவறாமல் பார்க்கும் கிரிக்கெட் ரசிகர்கள், 1999-ம் ஆண்டு டெல்லியில் நடைபெற்ற டெஸ்ட் போட்டியை மறந்திருக்க முடியாது. ஒரே இன்னிங்ஸில், 10 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தி அனைவரையும் திரும்பிப் பார்க்க வைத்த அனில் கும்ப்ளேவின் பிறந்தநாள் இன்று. இந்திய அணிக்காக 132 டெஸ்ட் போட்டிகளில் பங்கேற்றுள்ள அனில் கும்ப்ளே 619 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியுள்ளார். 271 ஒரு நாள் போட்டிகளில் 337 விக்கெட்டுகளும் 54 டி20 போட்டிகளில் 57 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றியுள்ளார்.

2008-ல் சர்வதேச கிரிக்கெட் போட்டிகளிலிருந்து ஓய்வு பெற்ற கும்ப்ளே, 2016-ம் ஆண்டு இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் தலைமை பயிற்சியாளராக நியமிக்கப்பட்டார். கும்ப்ளேவின் தலைமையில் இந்திய அணி விளையாடிய 13 டெஸ்ட் போட்டிகளில், 10 வெற்றி, 1 தோல்வி, 1 போட்டி டிராவிலும் முடிவடைந்துள்ளது.48-வது வயதில் அடியெடுத்து வைத்திருக்கும் அனில் கும்ப்ளேவுக்கு சச்சின், சேவாக், லட்சுமணன், முகமது கைஃப் உள்ளிட்ட முன்னாள் வீரர்கள் ட்விட்டரில் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர்.

619 Test wickets

337 ODI wickets

One of two men to take 10 wickets in a Test innings



Happy birthday to India's top international wicket-taker, @anilkumble1074! pic.twitter.com/gZrst7JsC3 — ICC (@ICC) October 17, 2018

Happy Birthday @anilkumble1074 - On the occasion of the former Captain's birthday, we look back at one of his most iconic Test match spells

Watch https://t.co/ASlc379aDp pic.twitter.com/cyp1tcJf6J — BCCI (@BCCI) October 17, 2018

To a dear friend and a champion. Happy Birthday, @anilkumble1074! pic.twitter.com/MqAhsNDZIy

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) October 17, 2018

Birthday greetings to @anilkumble1074 . May you have a blessed life and enjoy success in every thing you do. Best wishes pic.twitter.com/5UQxKt8afQ — VVS Laxman (@VVSLaxman281) October 17, 2018

Happy birthday, @anilkumble1074 Bhai, you are an inspiration to all of us. Hope that you always have happiness in your life. :)

— Shikhar Dhawan (@SDhawan25) October 17, 2018

Happiest birthday to one of India’s greatest ever match winners, a man who defined grit and courage. Those toe-crushing yorkers to tail-enders are something even pace bowlers struggle to execute. Have a great & jumbo life ahead @anilkumble1074 bhai ! pic.twitter.com/RN5jXb6onl

— Virender Sehwag (@virendersehwag) October 17, 2018