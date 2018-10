``இது நிரந்தரம் அல்ல; மீண்டு வருவேன்’ - ரசிகர்களைக் கலங்கவைத்த ரோமன் ரெய்ன்ஸ்! #thankyouRoman

பிரபல குத்துச்சண்டை வீரர் ரோமன் ரெய்ன்ஸ், ரத்துப்புற்றுநோய் காரணமாக சர்வதேச குத்துச்சண்டை போட்டிகளிலிருந்து தற்காலிகமாக ஓய்வுபெறுவதாக அறிவித்துள்ளார். இந்த அறிவிப்பால் ரசிகர்கள் அதிர்ச்சியடைந்துள்ளனர்.



`ரோமன் ரெய்ன்ஸ்’, அமெரிக்க குத்துச்சண்டையான டபிள்யூ டபிள்யூ இ(WWE) போட்டியைக் காணும் ரசிகர்களின் ஆதர்ச நாயகன். வித்தியாசமான யுக்திகளால் தனக்கென ஒரு ரசிகர் பட்டாளத்தை உருவாக்கிக்கொண்டவர். 90'ஸ் கிட்ஸ் உள்பட, அவரை அறியாதவர்கள் இருக்க முடியாது. குத்துச்சண்டை போட்டியில் அவர் அறிமுகமான சொற்ப நாள்களிலே, ரசிகர்கள் அவரைப் பின்தொடரத் தொடங்கிவிட்டனர். இப்படியிருக்கும் ரசிகர்களுக்கு, ரோமன் ரெய்ன்ஸின் தற்போதைய அறிவிப்பு நிச்சயம் எளிதில் கடந்து போகக்கூடியதாக இருக்க வாய்ப்பில்லை. ஆம். `சர்வதேச குத்துச்சண்டை போட்டியிலிருந்து விலகுகிறேன்’ என்ற அறிவிப்பை வெளியிட்டு ரசிகர்களுக்குப் பெரும் அதிர்ச்சியை அளித்திருக்கிறார். இது தற்காலிகமானது என்றாலும், அதை ஏற்றுக்கொள்ள அவர்கள் தயாராக இல்லை. 32 வயதான ரோமன் ரெய்ன்ஸ், கடந்த 11வருடங்களாக லுக்கேமியா எனப்படும் ரத்தப்புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டு வந்தார். தற்போது அந்த நோயின் தாக்கம் அதிகரிக்கவே, அவர் இந்த முடிவை நேற்று இரவு அறிவித்துள்ளார்.

அவருக்கு ஆதரவளிக்கும் வகையில், ட்விட்டரில் 'தேங்க் யூ ரோமன்' என்ற ஹேஷ்டேக்கை ட்ரெண்டாக்கிவருகின்றனர். இது தொடர்பாகப் பேசிய அவர், ``என் கனவை நீங்கள் நனவாக்கியுள்ளீர்கள். நீங்கள் என்னைப் புகழ்ந்து பேசலாம் அல்லது இகழ்ந்து பேசலாம். எப்படி வேண்டுமென்றாலும் இருக்கட்டும். ஏதோ ஒருவகையில் என்னைப் பற்றி பேசியுள்ளீர்கள். அதற்காகவே உங்களுக்கு நான் நன்றி தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். இது, என்னுடைய நிரந்தர ஓய்வுக்கான அறிவிப்பல்ல. `லுக்கேமியா’ நோயிலிருந்து மீண்டு, விரைவில் குத்துச்சண்டை போட்டியில் களமிறங்குவேன். தவிர்க்க முடியாத காரணத்தால், `யுனிவர்சல் சாம்பியன்’ பட்டத்தைத் திரும்பக் கொடுக்கிறேன்” என்று உருக்கமாகப் பேசினார். அதைத் தொடர்ந்து, தனது `ஷில்டு’ குழு நண்பர்களான டீன் அம்ரோஸ், செத் ரோலியன்ஸைக் கட்டிப்பிடித்துக்கொண்டு பிரிவை வெளிப்படுத்தினார். அவரது இந்த அறிவிப்புக்கு `நாங்கள் உன்னோடு இருக்கிறோம்’ `மீண்டு வா’ என்று சக வீரர்கள் ஆறுதல் தெரிவித்துவருகின்றனர்.

EXCLUSIVE: Moments after announcing that his returning leukemia has forced him to relinquish the Universal Championship, @WWERomanReigns is met with an outpouring of support backstage. #Raw pic.twitter.com/JRv0iYLILJ