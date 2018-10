205 வது இன்னிங்ஸ்... 10,813 வது பந்து... கோலியைக் கொண்டாடும் நெட்டிசன்கள்! #kingkohli

205 வது இன்னிங்ஸ்... 10,813 வது பந்து... கோலியைக் கொண்டாடும் நெட்டிசன்கள்! #kingkohli

இந்தியா - வெஸ்ட் இண்டீஸ் மோதும் இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டி விசாகப்பட்டினத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. இன்றைய போட்டியை சாதாரணமாகக் கடந்துவிட முடியாது. ஒரு நாள் போட்டிகளில் வேகமாக 10,000 ரன்களைக் கடந்த ‘ரன் மெஷின்’, வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிராக அதிக ரன்கள் குவித்த இந்திய வீரர் என விராட் கோலி எடுக்கும் ஒவ்வொரு ரன்னிலும் எதோ ஒரு சாதனை நிகழ்த்திக்கொண்டே இருக்கிறார்.

கெளஹாத்தியில் நடைபெற்ற முதலாவது ஒருநாள் போட்டியில் 140 ரன்கள் அடித்து அசத்திய கோலி, தனது 36-வது சதத்தைப் பதிவு செய்தார். இன்றைய போட்டியில் கோலி 91 பந்துகளில் 81 ரன்கள் எடுத்திருந்தபோது, ஒருநாள் போட்டியில் 10,000 ரன்கள் கடந்த ஐந்தாவது இந்திய வீரர் என்ற பெருமையைப் பெற்றார். அதோடு, ஒருநாள் அரங்கில் தன் 37-வது சதத்தைக் கடந்தார். இதை இணையத்தில் கொண்டாடித் தீர்த்தனர் கோலி ரசிகர்கள். அதன் விவரம்...

ஒரு நாள் போட்டிகளில்... விராட் கோலியின் வேகம் ரன்கள் இன்னிங்ஸ் அதிவேக 8,000 ரன்கள் 175 அதிவேக 9,000 ரன்கள் 194 அதிவேக 10,000 ரன்கள் 205

10,000 ரன்கள் கடந்த இந்திய வீரர்கள் வீரர் ரன்கள் சச்சின் டெண்டுல்கர் 18,426 சவுரவ் கங்குலி 11,221 ராகுல் டிராவிட் 10,768 எம்.எஸ்.தோனி 10,143 விராட் கோலி 10,000*

ஒரு நாள் போட்டியில்...அதிவேக 10,000 ரன்கள் (இன்னிங்ஸ்) வீரர் இன்னிங்ஸ் விராட் கோலி 205 சச்சின் டெண்டுல்கர் 259 சவுரவ் கங்குலி 263 ரிக்கி பாண்டிங் 266 ஜாக் காலிஸ் 272

10,000-club in ODIs:



Tendulkar (2001)

Inzamam (2004)

Ganguly (2005)

Jayasuriya (2005)

Lara (2006)

Dravid (2007)

Ponting (2007)

Kallis (2009)

Jayawardene (2011)

Sangakkara (2012)

Dilshan (2015)

Dhoni (2018)

Kohli (2018)#IndvWI — Bharath Seervi (@SeerviBharath) October 24, 2018

Fewest inns to 10000 ODI runs...

Inns (Mts) Batsman Achieved on

205 (213) Virat Kohli 24 Oct 2018

259 (266) Sachin Tendulkar 31 Mar 2001#IndvWI

13th batman & 5th Indian — Mohandas Menon (@mohanstatsman) October 24, 2018

Kohli made ODI debut in 2008:



2008: 159 Runs

2009: 325 Runs

2010: 995 Runs

2011: 1381 Runs

2012: 1026 Runs

2013: 1268 Runs

2014: 1054 Runs

2015: 623 Runs

2016: 739 Runs

2017: 1460 Runs

2018: 982 Runs*



10000 Runs in 10 Years! — Broken Cricket (@BrokenCricket) October 24, 2018

Most 100s at no.3 in ODIs:



30* Virat Kohli

29 Ricky Ponting

18 Kumar Sangakkara

13 Jacques Kallis

12 Brain Lara#INDvWI@IndianCricNews — Aditya Suman (@cricadi03) October 24, 2018

Virat Kohli at Vizag:



118, 117, 99, 65, 167, 81, 100* — Broken Cricket (@BrokenCricket) October 24, 2018

And the insanity continues with an undying intensity. Congratulations #KingKohli on 10,000 ODI runs and 37th century. The hunger, consistency and intensity is simply incredible pic.twitter.com/DGoP1GlZ01 — VVS Laxman (@VVSLaxman281) October 24, 2018

Most ODI 100s against West Indies

6 - Virat Kohli

5 - Herschelle Gibbs, AB de Villiers, Hashim Amla #IndvWI

PS: Overall Kohli 7th ODI 100 in his last 14 ODI inns — Mohandas Menon (@mohanstatsman) October 24, 2018