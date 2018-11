`நீங்க வெளிநாட்டுக்குப் போய்விடலாமே?’ - ரசிகரின் கேள்விக்கு விராட் கோலியின் சர்ச்சைப் பதில் #ViralVideo

விராட் கோலி குறித்து சமூக வலைதளங்களில் கிரிகெட் ரசிகர் ஒருவர் பதிவிட்ட கமென்ட் அவரை கடுப்பேற்றியுள்ளது. இது தொடர்பான வீடியோ ஒன்றில் சம்பந்தபட்டவருக்கு கோலி பதிலளிக்கும் வீடியோ வைரலாகி வருகிறது.

கிரிக்கெட் வீரர் விராட் கோலி பல்வேறு சாதனைகளைப் படைத்து வருகிறார். வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரில் ஹாட்ரிக் சதங்கள் அடித்து மிரட்டினார். அதேபோல், ஒருநாள் போட்டிகளில் குறைந்த இன்னிங்ஸ்களில் 10,000 ரன்களைக் கடந்த வீரர் என்ற பெருமையை எட்டிப்பிடித்துள்ளார். பேட்டிங்கில் புதிய சாதனைகள் படைத்து வரும் விராட் கோலிக்கு தற்போதைய வெஸ்ட் இண்டீஸ் டி20 தொடரில் ஓய்வு அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

ரசிகர் ஒருவரின் கமென்டுக்கு விராட் கோலி பதிலளிக்கும் வீடியோ ஒன்று சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. அந்த வீடியோவில் அவர், `விராட் கோலியை ரசிகர்கள் வியந்து பார்க்கின்றனர். `விராட் கோலி சிறந்த பேட்ஸ்மேன்தான். ஆனால், அவரின் பேட்டிங்கில் சிறப்பு எதுவும் இருப்பதாக நான் நினைக்கவில்லை. இந்திய பேட்ஸ்மேன்களைக் காட்டிலும், இங்கிலாந்து மற்றும் ஆஸ்திரேலிய பேட்ஸ்மேன்கள் பேட் செய்வதை ரசித்துப் பார்ப்பேன்'' இவ்வாறு ரசிகர் ஒருவரின் கமென்டை கோலி படித்து முடிக்கிறார்.

இதையடுத்து அந்த ரசிகரின் கமென்டுக்குப் பதிலளிக்கும் கோலி, ``ஓகே! இந்தக் கருத்தை தெரிவித்தவர், இந்தியாவில் வசிக்க வேண்டும் என்று அவசியமில்லை. இந்தியாவை விட்டு வெளியேறி வேறு எங்கேயாவது சென்று வசிக்கலாம்; வாழலாம். மற்ற நாடுகளை விரும்பிக்கொண்டு ஏன் எங்கள் நாட்டில் வாழ வேண்டும்? உங்களுக்கு என்னைப் பிடிக்கவில்லை என்பதற்காக நான் கவலைப்படவில்லை; அதனால் இப்படிப் பேசவில்லை. மற்ற நாடுகளை விரும்பிக்கொண்டு ஏன் இங்கு வசிக்க வேண்டும். உங்களுக்கான முன்னுரிமை எது என்று நீங்களே முடிவு செய்துகொள்ளுங்கள்'' என்று கூறுகிறார். விராட் கோலியின் இந்தப் பதிலுக்கு நெட்டிசன்கள் கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்து வருகிறார்கள்.

Is #Kohli asking his non-Indian fans to leave their country and come to India.. Or to sort their priorities? #WTF pic.twitter.com/tRAX4QbuZI