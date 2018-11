`நல்ல வீரருக்கு இது அழகா?’ - ராஸ் டெய்லருக்கு எதிராகக் கொந்தளிக்கும் பாகிஸ்தான் கேப்டன் 

பாகிஸ்தான் வீரர் முகமது ஹஃபீஸ் பந்துவீசும் முறை குறித்து நியூஸிலாந்து பேட்ஸ்மேன் ராஸ் டெய்லர் கேள்வி எழுப்பிய விவகாரத்தில் பாகிஸ்தான் கேப்டன் சர்ஃபராஸ் அகமது தனது அதிருப்தியைத் வெளிளிப்படுத்தியிருக்கிறார்.

நியூசிலாந்து அணி ஐக்கிய அரபு நாடுகளில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு பாகிஸ்தான் அணிக்கு எதிராக 3 ஒருநாள், 3 டெஸ்ட் மற்றும் 3 டி20 போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் விளையாடி வருகிறது. டி20 தொடரை 3-0 என பாகிஸ்தான் அணி கைப்பற்றியது. இந்நிலையில் தற்போது ஒருநாள் தொடர் நடைபெற்று வருகிறது. நேற்று அபுதாபியில் நடைபெற்ற முதலாவது ஒருநாள் போட்டியில் நியூசிலாந்து அணி 47 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றிபெற்றது. முதலில் பேட் செய்த நியூசிலாந்து அணி 50 ஓவர்கள் முடிவில் 266 ரன்கள் எடுத்தது. அதிகபட்சமாக டெய்லர் 80 ரன்கள் எடுத்தார்.

டெய்லர் பேட் செய்யும்போது பாகிஸ்தானின் சுழற்பந்துவீச்சாளர் ஹபீஸ், பந்துவீசும் முறை சரியல்ல எனச் சைகை மூலம் நடுவரிடம் தெரிவித்தார். அவர் பந்து எறிவதுபோல் உள்ளதாக அந்த சைகை இருந்தது. பந்துவீச்சாளர் 15 டிகிரிக்கு மேல் தனது கைகளை மடக்கக் கூடாது. அவரது பந்துவீச்சு அப்படி இருந்ததாக டெய்லர் நடுவரிடம் தெரிவித்தார்.



போட்டி முடிந்த பின்னர் இது தொடர்பாகப் பேசிய பாகிஸ்தான் அணியின் கேப்டன் சர்ஃபராஸ் அகமது , ``டெய்லர் செய்தது தவறு. அப்படி செய்வது அவரது பணியும் கிடையாது. அவரது செயல்பாடு எங்களை அவமானப்படுத்துவதுபோல் இருந்தது. அவரது வேலை பேட் செய்வதுதான். அதில் அவர் கவனமாக இருந்தாலே போதுமானது. அவரது செயல் விளையாட்டு வீரருக்கு உகந்தது அல்ல என நடுவரிடம் தெரிவித்தேன். அவர் ஒரு புரொஃபெஸ்னல் கிரிக்கெட் வீரர். இரண்டு மூன்று முறை அவ்வாறு செய்தார். அது நடுவரின் பணி. ஹபீஸின் பந்துவீச்சில் எந்தத் தவறும் இல்லை, காரணமே இல்லாமல் டெய்லர் இதை ஒரு பிரச்னை ஆக்குகிறார்” என்றார்.

ஹபீஸ் ஏற்கெனவே இதுபோன்ற குற்றச்சாட்டுகளால் 3 முறை தடை பெற்றுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த விவகாரம் குறித்து ஐசிசியிடம் பாகிஸ்தான் தரப்பில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

So @RossLTaylor complaining about Hafeez bowling action ?? It looks Taylor is not happy with @MHafeez22 action



NOTE: Hafeez was suspended three time by ICC in 2014, 2015 and 2017



Courtesy @PTVSp0rts @ICC #PAKvNZ #Hafeez #RossTaylor #ICC pic.twitter.com/hrX6U59caB