‘அந்த கேட்ச் இந்தியாவுக்கு இழப்பு தான்..ஆனால் அபாரம்’ - ஹேலே ஜென்சென் அசத்தல்

பெண்கள் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் இந்தியாவுக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் நியூஸிலாந்து விராங்கனை பிடித்த கேட்ச் அபாரமாக இருந்தது.



பெண்கள் உலகக்கோப்பை டி-20 கிரிக்கெட் தொடர் மேற்கிந்திய தீவுகளில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இந்திய அணி ‘பி’பிரிவில் இடம்பெற்றுள்ளது. நேற்று நடைபெற்ற தொடக்க போட்டியில் ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் தலைமையிலான இந்திய அணி நியூஸிலாந்தை எதிர்கொண்டது. இந்தப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி பேட்டிங்கை தேர்வு செய்தது. கேப்டன் ஹர்மன்ப்ரீத் கவுரின் அதிரடி சதத்தால் இந்திய அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்களில் 5 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 194 ரன்கள் எடுத்தது.இதன்பின் இமாலய இலக்கை நோக்கிக் களமிறங்கிய நியூஸிலாந்து அணி 20 ஓவர்களில் 9 விக்கெட்டுகள் இழந்து 160 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்து தோல்வியைத் தழுவியது. தொடக்க ஆட்டக்காரராகக் களமிறங்கிய பேட்ஸ் 67 ரன்கள் குவித்தார்.

இந்தப்போட்டியில் ஹர்மன் ப்ரீத் அதிரடி சதம் அனைவரையும் கவர்ந்தது. அதேபோல் நியூஸிலாந்து வீராங்கனை ஹேலே ஜென்சென் அந்தரத்தில் பறந்து பிடித்த கேட்ச் அனைவரையும் பிரமிக்க வைத்தது. 4 ஒவரில் இந்திய வீராங்கனை மந்தனா அடித்த பந்து எல்லைக்கோட்டை நோக்கி பறந்துகொண்டிருந்தது. அனைவரும் பந்து சிக்ஸர் என்றே நினைத்திருந்தனர். டீப் ஸ்கோயர் லெக்கில் ஃபீல்டிங் செய்துகொண்டிருந்த ஹேலே ஜென்சென் அற்புதமாகத் தாவி பந்தைப் பிடித்து இந்திய ரசிகர்களுக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்தார். அதற்கு முதல் ஓவரில் தான் எல்.பி.டபிள்யூ கண்டத்தில் இருந்து தப்பிய மந்தனா அடுத்த ஓவரிலே வீழ்ந்தார். அந்த கேட்ச் இந்தியாவுக்கு இழப்பு தான் ஆனால் ஜென்செனின் முயற்சியைப் பாராட்டியே தீரவேண்டும்.

Although it wasn't the @WHITE_FERNS' day, @Jensen_Hayley provided an early @WorldT20 highlight with this athletic catch on the boundary to dismiss Smriti Mandhana #WT20 pic.twitter.com/tXRdzPtfGM