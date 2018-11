டி-20யை மிஞ்சிய டெஸ்ட்... 4 ரன்களில் பாகிஸ்தானை வீழ்த்திய பிளாக் கேப்ஸ்! #PAKvNZ

விக்கெட் கீப்பர் வாட்லிங் கத்திக்கொண்டே இருக்கிறார். அசார் அலி, அபாசிடம் பேசிக்கொண்டே இருக்கிறார். வில்லியம்சன் வீரர்களை உற்சாகப்படுத்திக்கொண்டே இருக்கிறார். ஆனால், அந்த பிட்ச்சுக்குள் ஏதோவோர் அமைதி. இதையெல்லாம் டி-20 போட்டியால் எவ்வளவு நேரம் கொடுத்திட முடியும். கண் இமைக்கும் நொடியில் அங்கு எல்லாம் முடிந்துவிடும். ஆனால், எட்டு ஓவர்களாக அந்த மைதானம் அதே மனநிலையில் இருந்தது. Test Cricket at it's best!