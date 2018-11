சிட்னியில் மீண்டும் ஸ்மித், வார்னர்- கோலியைக் கட்டுப்படுத்த ஆஸி. வியூகம்

ஆஸ்திரேலியா அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளர் ஜஸ்டின் லேங்கர்- முன்னாள் கேப்டன் ஸ்டீவ் ஸ்மித் இடையேயான சந்திப்பு சிட்னியில் நடந்துள்ளது. உணவகத்தில் இருவரும் உரையாடிக்கொண்டிருக்கும்காட்சிகள் இணையத்தில் வெளியாகியுள்ளன. இந்தியா, ஆஸ்திரேலியா அணிகளுக்கு இடையேயான டி-20 தொடர் சமனில் முடிந்துள்ள நிலையில் இவர்களது சந்திப்பு நிகழ்ந்துள்ளது.

விராட் கோலி தலைமையிலான இந்திய கிரிக்கெட் அணி ஆஸ்திரேலியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு விளையாடிவருகிறது. இவ்விரு அணிகளுக்கு இடையேயான டி-20 தொடர் சமனில் முடிந்துள்ளது. அடுத்து இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையான டெஸ்ட் போட்டிகள் நடைபெற உள்ளன. ஆஸ்திரேலியா அணி ஸ்மித், வார்னர் இல்லாமல் தடுமாறி வருகிறது. பந்தை சேதப்படுத்திய விவகாரத்தில் ஸ்மித்,வார்னர், பான்கிராப்ட் ஆகியோர் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் ஓராண்டு விளையாடத் தடைவிதித்து அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் உத்தரவிட்டது. பான்கிராப்ட் மீதான தடை வரும் டிசம்பர் 29-ம் தேதியுடன்முடிவடைகிறது. ஸ்மித், வார்னர் மீதான தடை அடுத்த ஆண்டு மார்ச் 29-ம் தேதி இருக்கிறது.

இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் ரன் மெஷின் விராட் கோலியைக் கட்டுப்படுத்துவதே ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு முன் இருக்கும் சவால். இந்திய அணிக்கு ரோகித் ஷர்மா, தவான் இணை சிறப்பான தொடக்கத்தை அளித்து வருகின்றனர். இங்கிலாந்து சுற்றுப்பயணத்தின் போது ஒட்டுமொத்த இந்திய பேட்ஸ்மேன்களும் சரண்டர் ஆனபோது விராட் கோலி தனியாகப் போராடினார். இந்தாண்டில் விராட் கோலி அட்டகாசமானஃபார்மில் உள்ளார். விராட் தான் ஆஸி., பந்துவீச்சாளர்களுக்கு மிகப்பெரிய தலைவலியாக இருப்பார். எனவே, அவரை வீழ்த்துவதற்கான வியூகத்தில் ஆஸ்திரேலிய வீரர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

இந்நிலையில்தான் ஞாயிற்றுக்கிழமை டேவிட் வார்னர், ஸ்மித் இருவரும் சிட்னி மைதானத்துக்கு வருகை புரிந்தனர். சிட்னி மைதானத்தில் இருவரும் வலைபயிற்சியில் ஈடுபட்டனர். வார்னர் வலைபயிற்சியில் ஈடுபடும் வீடியோ ட்விட்டரில் வெளியானது. அப்போது ஸ்மித் அவர்களின் பந்துவீசுவதைக் கண்காணித்துக் கொண்டிருந்தார். ஆஸ்திரேலியப் பந்துவீச்சாளர்கள் இந்திய அணி பேட்ஸ்மேன்களுக்கு எதிராக சிறப்பாகச் செயல்படவே இவர்கள் இருவரும் அழைக்கப்பட்டுள்ளனர் என்ற தகவல் ஆஸ்திரேலிய ஊடகங்களில் வெளியானது.

