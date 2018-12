`நீங்கள் இப்படிச் செய்யலாமா?’ - கேன் வில்லியம்சனை வறுத்தெடுக்கும் நெட்டிசன்கள்

பாகிஸ்தானுடனான டெஸ்ட் தொடரின் கோப்பை வழங்கும் நிகழ்வில் நியூஸிலாந்து கேப்டன் கேன் வில்லியம்சன் நடந்துகொண்ட விதம் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

photo credit: @ICC

பாகிஸ்தான் - நியூஸிலாந்து இடையேயான டெஸ்ட் தொடர் துபாயில் நடந்தது. முதல் இரண்டு டெஸ்டில் இரு அணிகளும் தலா ஒரு வெற்றிபெற்ற நிலையில் மூன்றாவது டெஸ்ட் போட்டி கடந்த 3-ம் தேதி அபுதாபியில் தொடங்கியது. இதன் கடைசி நாள் போட்டி நேற்று நடந்தது. அப்போது பாகிஸ்தான் வெற்றிக்கு 280 ரன்கள் இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டது.

photo credit: @ICC

ஆனால் அந்த அணி 156 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்து அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்தது. இந்த வெற்றியால் நியூஸிலாந்து வீரர்கள் குஷியால் இருந்தனர். குஷிக்கு காரணம் பாகிஸ்தான் அணியை அயல் மண்ணில் வைத்து நியூஸிலாந்து வீழ்த்தி 49 ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டது. இந்தக் குறையைத் தற்போது கேன் வில்லியம்சன் தலைமையிலான அணி போக்கிவிட்டது.

வெற்றியை அடுத்து கோப்பை வழங்கும் நிகழ்வு நடந்தது. அப்போது அவர், ``பாகிஸ்தான் அணிக்கெதிராக வெளி மண்ணில் வெற்றி பெறுவது மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்தது. இந்த வெற்றியை நீண்ட காலத்துக்கு நாங்கள் நினைவில் கொள்வோம்" எனப் பேசிவுடன் வர்ணனையாளர், போட்டியை நடத்திய விளம்பரதாரர்களிடம் கேன் வில்லியம்சனிடம் கோப்பை வழங்குமாறு கூறினார்.

photo credit: @ICC

ஆனால், அவர் கூறியதை கேட்காமல் கேம் வில்லியம்சன் நேரா வந்து அவராகக் கோப்பையை எடுத்துச் சென்றுவிட்டார். தொடர்ந்து புகைப்படத்துக்கு போஸ் கொடுக்கும்போது வீரர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட பரிசுத்தொகை அட்டையை ஓரமாகத் தூக்கி எறிந்துவிட்டார். இந்த வீடியோ காட்சிகள் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகியுள்ளது. பலரும் வில்லியம்சனின் செயலைக் கடுமையாக விமர்சித்து வருகின்றனர்.

Just caught up with the excellent end of #PAKvNZ. This is one of the funniest trophy presentations I have ever seen. @SteelyDan66 gives the perfect commentary at the end. pic.twitter.com/NEV1PXZRk5