`கோலிக்கு ஒரு நியாயம் எங்களுக்கு ஒரு நியாயமா?’ - ஆஸி. கோச் அப்செட்

கோலி செய்ததை எங்கள் வீரர்கள் செய்திருந்தால் மிக மோசமாகச் சித்திரிக்கப்பட்டிருப்போம் என ஆஸ்திரேலிய அணியின் பயிற்சியாளர் ஜஸ்டின் லாங்கர் தெரிவித்துள்ளார்.

Credits: ICC

இஷாந்த் ஷர்மாவின் முதல் ஓவரின் 3-வது பந்தில் ஆஸ்திரேலியா வீரர் ஆரோன் ஃபின்ச் க்ளின் போல்ட் ஆகிறார். ஆஃப் - மிடில் ஸ்டெம்புகள் சிதறியது. பந்துவீச்சாளர் இஷாந்த் ஷர்மாவைவிட கேப்டன் விராட் கோலி ஆக்ரோஷமாகத் தனது மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினார். ஆஸ்திரேலியா மண்ணில் அந்த அணியின் வீரர் முதல் ஓவரில் போல்டாகி வெளியேறினால் எந்தக் கேப்டனும் கொண்டாடத்தான் செய்வார். கோலி எப்போதும் சுறுசுறுப்பாக இயங்குபவர் ஆக்ரோஷமான அணுமுறையைக் கொண்டவர். ஆரோன் பின்ச் விக்கெட்டுக்கு கோலி கொடுத்த ரியாக்‌ஷன்தான் சமூகவலைதளத்தில் ஹைலைட். இஷாந்த் ஷர்மாவின் துல்லியமான அட்டாக்கிங் கோலியின் ரியாக்‌ஷன் ஆகியவற்றால் சமூகவலைதளத்தில் இந்த வீடியோ வைரலானது.

The stumps went flying as Ishant Sharma gave India the perfect start with the ball.#AUSvIND | @bet365_aus pic.twitter.com/f7bg9MPGWd