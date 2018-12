``இந்த நூற்றாண்டின் சிறந்த பந்து!” - 7 வயது காஷ்மீர் சிறுவனைப் பாராட்டிய ஷேன் வார்னே

காஷ்மீர் மாநிலத்தில் 7 வயது சிறுவனின் பந்துவீச்சை வெகுவாகப் பாராட்டியுள்ளார் சுழல் ஜாம்பவான் ஷேன் வார்னே.

காஷ்மீர் மாநிலத்தில் சிறுவர்கள் விளையாடிய கிரிக்கெட் போட்டியின் வீடியோ ஒன்று சமூக வலைதளங்களில் செம்ம வைரலாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. 7 வயது சிறுவன் அகமது அப்பாஸ். அவர் காஷ்மீர் மாநிலத்தின் கிராமத்தில் நடைபெற்றப் போட்டி ஒன்றில் லெக் ஸ்பின் பந்து வீசி அனைவரையும் ஆச்சர்யத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளார். வைடு போன்று சென்ற பந்து பின்னர், சுழன்று மீண்டும் ஸ்டம்பை பதம் பார்த்தது. இந்த வகை பந்துகளை ஆஸ்திரேலியாவின் சுழற் ஜாம்பவான் ஷேன் வார்னே அடிக்கடி வீசுவார்.

இந்த வீடியோவை ட்விட்டரில் பதிவிட்ட முஃப்டி இஸ்லா என்ற நபர், ``அந்த Googly பந்து ஒன்றரை மீட்டருக்கு மேல் சுழன்றது. ஷேன் வார்னே உங்களுக்குப் போட்டியாக ஒருவர் வந்துவிட்டார்” என்றார். இந்த வீடியோ கடந்த ஜூலை மாதம் பதிவிட்டிருந்தாலும், தற்போது வைரல் ஆகியுள்ளது.

இந்த வீடியோவை ரீ- ட்வீட் செய்த வார்னே, ``அபாரம். சிறப்பான பந்து யங் மேன்” என பதிவிட்டார். அதேபோன்று தற்போது நடைபெற்று வரும் இந்தியா - ஆஸ்திரேலிய அணிகள் மோதும் போட்டியில் வர்ணனையாளராகக் கலந்துகொண்ட வார்னேயிடம் இந்த வீடியோ குறித்து மீண்டும் கேள்வி கேட்கப்பட்டது. அப்போது பேசிய அவர், ``இந்த நூற்றாண்டின் சிறந்த பந்து இது” என்று புகழ்ந்தார்.

Easily ball of the century. A googly that turns a metre and a half. @ShaneWarne take a look. You have some competition. pic.twitter.com/GEanTVuVME