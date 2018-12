`இனி என்னைக் கேள்வி கேட்க மாட்டார்கள்!' - `வேர்ல்டு சாம்பியன்' சிந்து உற்சாகம்

`ஏன் தோற்கிறீர்கள் எனும் கேள்வியை எதிர்கொள்ள மாட்டேன் என நினைக்கிறேன்” என்று பேட்மின்டன் வீராங்கனை பி.வி. சிந்து தெரிவித்துள்ளார்.

உலக பேட்மின்டன் இறுதிச்சுற்று தொடர், சீனாவில் உள்ள குவாங்ஸோ நகரில் நடைபெற்றது. இதில், பேட்மின்டன் தர வரிசையில் முதல் எட்டு இடங்களில் உள்ள வீராங்கனைகள் பங்கேற்று விளையாடுவர். நேற்று நடந்த பெண்கள் ஒற்றையர் இறுதிப் போட்டியில், இந்திய வீராங்கனை பி.வி.சிந்து, ஜப்பானின் ஒகுரா நோசோமியை எதிர்கொண்டார். இதில், துவக்கம் முதல் அசத்திய சிந்து, முதல் செட்டை 21-19 என வென்றார். தொடர்ந்து நடந்த இரண்டாவது செட்டிலும் 21–17 என வெற்றியைத் தன்வசப்படுத்தினார். முடிவில், இந்தியாவின் பி.வி. சிந்து, ஜப்பானின் ஒகுரா நோசோமியை 21-19, 21-17 என்ற செட்களில் வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டம் வெற்றார். இந்தத் தொடரில், பி.வி. சிந்து பட்டம்பெறுவது இதுவே முதல் முறை.

இந்த வெற்றிமூலம் 7 தொடர் இறுதிப் போட்டிகளில் தோல்வியடைந்த விரக்தியைப் போக்கிக்கொண்டார் சிந்து. இதற்கிடையே, வெற்றி குறித்து சிந்து கூறுகையில், ``இந்த வெற்றியை விவரிக்க வார்த்தைகளே இல்லை. இறுதிப் போட்டி வரை வந்து அதில் தொடர்ந்து தோல்வி அடைந்து வந்தேன். ஆனால் இப்போது, இறுதிப் போட்டியில் வென்றுவிட்டேன். இன்றைய வெற்றி, எப்போதும் என் மனதில் இனிய நினைவாக இருக்கும். பல நேரங்களில் நான் எதிர்கொண்ட கேள்வி, ஏன் இறுதிப்போட்டிகளில் தோற்கிறீர்கள் என்பதுதான்.

இனிமேல் இந்தக் கேள்வியை நான் எதிர்கொள்ள மாட்டேன் என நினைக்கிறேன். தற்போது, இறுதிப்போட்டியில் தங்கம் வென்றுள்ளேன். இதை நான் பெருமையாகக் கூறுவேன். இது உண்மையிலேயே பெருமையாக உள்ளது. இந்த ஆண்டின் இறுதி மிகச் சிறப்பாக, மிக உயர்வாக முடிந்துள்ளது. காரணம், இந்தத் தொடரின் அனைத்து போட்டிகளிலும் வெற்றிபெற்றுள்ளேன். இது எனக்கு அருமையான தொடர். அடுத்ததாக வரும் இந்தியன் லீக்கிலும் சிறப்பாக ஆடி, இந்த வருடத்தை சிறப்பான வருடமாக நிறைவுசெய்வேன்" என்று உற்சாகமாகக் கூறினார்.

"I am the winner. No one can say I don’t win in finals, I have won the gold and this win is really special to me."



Watch the Rio medalist @Pvsindhu1 speak on her #BWFWorldTourFinals win#IndiaontheRise #badminton pic.twitter.com/nXIkMMTETf