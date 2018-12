``அதுக்கு மொதல்ல நீங்க பேட் பண்ணணும் தல..!” -இது கேப்டன்களின் `ஜாலி ஸ்லெட்ஜிங்’ #Sledging

இந்திய ஆஸ்திரேலிய அணிகள் மோதும் இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியின் மூன்றாவது நாளின் இறுதியில், இந்திய கேப்டன் கோலியும், ஆஸ்திரேலிய கேப்டன் பெய்னும் வார்த்தைப் போரில் ஈடுபட்டனர். அந்த வீடியோ, தற்போது ட்ரெண்டாகிவருகிறது.





இந்திய அணி ஆஸ்திரேலியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு விளையாடிவருகிறது. முதலாவது டெஸ்ட் போட்டியில் இந்திய அணி வெற்றிபெற்ற நிலையில், தற்போது இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி, பெர்த் மைதானத்தில் நடைபெற்றுவருகிறது. மூன்று நாள் ஆட்டம் முடிவடைந்த நிலையில், தற்போது ஆஸ்திரேலிய அணி முன்னிலையில் உள்ளது.

பெர்த் மைதானத்தில் தற்போது இருக்கும் ஆடுகளத்தில், 250 ரன்களுக்கு மேல் 4 -வது இன்னிங்ஸில் சேஸ் செய்வது கடினம் என்கின்றனர் கிரிக்கெட் விமர்சகர்கள். இந்நிலையில், மூன்றாவது நாள் ஆட்டத்தின் இறுதியில், இரு அணியின் கேப்டன்களும் ஜாலியான வார்த்தை மோதல்களில் ஈடுபட்டனர்.

மூன்றாவது நாளின் கடைசி ஓவரை, இந்திய அணியின் இஷாந்த் ஷர்மா வீசினார். மூன்றாவது பந்தை ஆஸ்திரேலிய கேப்டன் டிம் பெயின் எதிர்கொண்டார். அந்தப் பந்தில், இந்திய வீரர்கள் நடுவரிடம் அப்பீல் செய்தனர். ஆனால், நடுவர் அவுட் கொடுக்க மறுத்துவிட்டார். அப்போது, இந்திய அணியின் கேப்டன் விராட் கோலி மற்றும் ஆஸ்திரேலிய கேப்டன் பெயின் ஆகியோர் வார்த்தை மோதலில் ஈடுபட்டது ஸ்டம்பில் இருக்கும் மைக்கில் பதிவானது.

Photo Credit: Twitter/Fox Cricket

முதலில் கோலி, 'இவரது விக்கெட்டை வீழ்த்திவிட்டால் தொடரை 2-0 என முன்னிலைபெற்றுவிடும்' என்று தெரிவித்தார். ``If he mess it up it's 2-0” என கோலி ஜாலியாகச் சொல்ல, அதற்கு பெயினும் பதிலடிகொடுத்தார். பெயின், `` அதற்கு முதலில் நீங்கள் பேட் செய்ய வேண்டும் Big Head(பெரிய தலை)” என்றார்.

ஆனால் பெயின், மற்றொரு அணியின் கேப்டனை `Big Head’ என்று சொல்ல வாய்ப்பில்லை என ஆஸ்திரேலிய ரசிகர்கள் தெரிவித்து வருகின்றனர். அந்த வீடியோவில், ஹெட் என்னும் வார்த்தை தெளிவாகக் கேட்கிறது. ஆனால், அதற்கு முன்னர் சொன்ன வார்த்தை தெளிவாகக் கேட்கவில்லை. இதை வைத்து பெரும் விவாதமே நடைபெற்றது. எனினும், அவர் பிக் ஹெட் என்னும் வார்த்தையைத்தான் பயன்படுத்தினார் என்கின்றனர்.

Photo Credit: Twitter/Fox Cricket

மூன்றாவது நாளின் முடிவிலும், இரு அணிகளின் கேப்டன்களும் ஜாலியாகப் பேசியபடி தங்களது டிரெஸ்ஸிங் அறைக்குச் சென்றனர். இந்தச் சம்பவம் தொடர்பாக நாதன் லயனிடம் கேட்டபோது, ``அவர்கள் ஜாலியாக இரவு டின்னருக்கு எங்கே செல்லலாம் என உரையாடிக்கொண்டிருந்தனர்” என்றார் நகைச்சுவையாக.



இந்தியா-ஆஸ்திரேலியா தொடர் என்றாலே அதில் ஸ்லெட்ஜிங் முக்கியப் பங்கு வகிக்கும். அதை கேப்டன்கள் தலையிட்டு சரி செய்வார்கள். ஆனால் இந்தமுறை, ஜாலியான ஸ்லெட்ஜிங்கில் ஈடுபட்டதே கேப்டன்கள்தான். கோலி சொன்னது போல், இந்திய 2-0 என முன்னிலை பெறுமா என்பதைப் பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.