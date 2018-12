பெர்த் மைதானத்தில் சண்டையிட்ட இஷாந்த் - ஜடேஜா! - பஞ்சாயத்து செய்த ஷமி#viralvideo

பெர்த் டெஸ்ட்டின் போது மைதானத்தில் இந்திய வீரர்கள் இஷாந்த் ஷர்மா மற்றும் ரவீந்திர ஜடேஜா சண்டையிட்டு கொண்ட வீடியோ வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

ஸ்லெட்ஜிங் ஆஸ்திரேலிய அணி உடனான கிரிக்கெட் போட்டிகளின் போது நாம் அடிக்கடி கேட்கும் வார்த்தை. அந்த அளவுக்கு ஆஸ்திரேலிய வீரர்கள் ஸ்லெட்ஜிங் செய்து எதிரணியை சீண்டுவார்கள். ஆஸ்திரேலியா வீரர்கள் கையாண்ட இந்த பாணியை தற்போது நடைபெற்றுவரும் டெஸ்ட் தொடரில் இந்திய வீரர்களும் கையில் எடுத்துள்ளனர்.

இது தற்போது கடும் சர்ச்சையாக மாறியுள்ளது. தேவையில்லாமல் கோலி உள்ளிட்ட வீரர்கள் ஸ்லெட்ஜிங் செய்கிறார்கள் என முன்னாள் வீரர்கள், கிரிக்கெட் விமர்சர்கள் குற்றம் சாட்டி வருகின்றனர். இந்த சம்பவங்களுக்கு மத்தியில் பெர்த் டெஸ்ட்டின் போது மைதானத்திலேயே இந்திய வீரர்கள் இஷாந்த் ஷர்மா மற்றும் ரவீந்திர ஜடேஜா சண்டையிட்ட கொண்ட வீடியோ வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

நான்காவது நாள் ஆட்டத்தின் போது இருவரும் மைதானத்திலேயே ஒருவரை ஒருவர் கையை நீட்டி வார்த்தை மோதலில் ஈடுபடுகின்றனர். பலமுறை இருவரும் மோதிக்கொள்கின்றனர். இதனைப் பார்த்து வேகப்பந்துவீச்சாளர் முகமது ஷமி இருவரையும் விலக்கிவிடுகிறார். இந்தக் காட்சிகள் அந்த வீடியோவில் பதிவாகியுள்ளது. இதனை ஆஸ்திரேலிய நாளேடுகள் செய்தியாக வெளியிட்டுள்ளன.

ஆனால் இருவரும் என்ன பேசிக்கொள்கிறார்கள் என்பது அந்த வீடியோவில் சரியாக கேட்கவில்லை. இதற்கிடையே, இருவரின் வாக்குவாதத்தை அடுத்து இந்திய அணியில் ஒற்றுமை குலைந்துவிட்டது, அணிக்குள் ஏதோ நடக்கிறது என்கிற ரீதியில் வலைதளங்களில் கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் கமெண்டுகளை பதிவிட்டு வருகின்றனர்.

Ishant Sharma & Ravindra Jadeja were caught fighting & abusing on field yesterday. They were seen pointing fingers at each other in an animated argument. They were separated by Kuldeep & Shami. What's going on in Indian dressing room? #AUSvIND pic.twitter.com/j5fw5os0cD