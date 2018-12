`YOU WE; 15 பேரை எடுக்கப்போற கிங்ஸ் லெவன்கூட இவ்ளோ ட்வீட் போடலியே!’ - செம ரகளை சி.எஸ்.கே

பரபரப்பாகத் தொடங்கியிருக்கிறது ஐ.பி.எல் ஏலம். எந்த அணி, எந்த வீரர்களைத் தங்கள் வசப்படுத்தப்போகிறது என கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் அனைவரும் ஆவலோடும், பதற்றத்தோடும் உள்ள நிலையில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் டிவிட்டரில் செம ரகளையாக `ட்வீட்’ செய்துவருகின்றனர். பிற்பகல் 12 மணியிலிருற்தே தனது டிவிட்டர் பக்கத்தில் அப்டேட் செய்ய ஆரம்பித்தது சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்.

சூப்பர் ஆக்சன் லைனிங் அப், அல்லது மிக்சர் நேரம் எனவும் சொல்லலாம் என சிங்கங்கள், மஞ்சள் டீ-சர்ட் போட்டபடி #Prideof19 #Whistlepodu ஹேஷ்டேக்குகளுடன் தனது முதல் ட்வீட்டைப் பதிவிட்டனர். பின் ரஜினி நடித்த தளபதி படத்தின், `பாசம் வைக்க நேசம் வைக்க' பாடல் கிஃப்பை பதிவிட்டு Now on repeat mode hoping for the best! If YOU know what WE mean! என சிம்பாளிக்காக YOU WE ஐ மட்டும் கேப்ஸ்ல் பதிவிட்டு, சிங்க மக ஸ்மைலியையும் பதிவிட்டனர். ரசிகர்களை `யுவி’ எனக் கமென்ட்டிட வைத்தனர்.

`15 பேரை எடுக்க போர கிங்ஸ் லெவன்கூட இவ்யோ ட்வீட் போடல' என வந்த கமென்ட்டை கோட் செய்து, ஜாப் எத்திக்ஸ் தொழில் தர்மம் எனப் பதிவிட்டு கலாய்த்தனர். டேபிளில் மிக்சர் சாப்பிடுவது போன்ற புகைப்படத்தைப் பதிவிட்டு, இது மிக்சர் இல்லை 'ஜெய்ப்பூர் புஜியா'வாம் என மீண்டும் சிங்க முக ஸ்மைலியைப் பதிவிட்டனர்.