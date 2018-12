`நீங்கள் சிக்ஸ் அடித்தால் மும்பைக்கு மாறிவிடுகிறேன்!' - ரோஹித் ஷர்மாவை சீண்டிய பெய்ன்

ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான மூன்றாவது டெஸ்ட் போட்டியில், இரண்டாவது நாளில் 443 ரன்களைக் குவித்து, டிக்ளேர் செய்துள்ளது. ஆட்டத்தின்போது, ஆஸ்திரேலிய கேப்டன் ரோஹித் ஷர்மாவை சீண்டிய வீடியோ காட்சிகள், தற்போது வைரலாகிவருகிறது.

இந்திய அணி, ஆஸ்திரேலியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு கிரிக்கெட் தொடரில் விளையாடிவருகிறது. முதலில் நடைபெற்ற டி20 தொடர் 1-1 என்று சமனில் முடிய, பலத்த எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் தொடங்கியது டெஸ்ட் தொடர். அடிலெய்டில் நடைபெற்ற முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் இந்திய அணி வெற்றிபெற்றது. பெர்த் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியில், ஆஸ்திரேலிய அணி வெற்றிபெற்று தொடரைச் சமன்செய்தது. மெல்போர்னில் நடைபெறும் மூன்றாவது டெஸ்டின் இரண்டாவது நாளான இன்று, இந்தியா நிதானத்துடன்கூடிய தடுப்பாட்டத்தை ஆடியது.

புஜாரா 106, கோலி 82, மயங்க் அகர்வால் 78 ரன்களை குவித்தனர். இந்திய அணி பேட்ஸ்மேன்களை சமாளிக்க முடியாமல், ஆஸ்திரேலிய பந்து வீச்சாளர்கள் திணறினர். மேலும், இந்திய அணியின் ஆதிக்கத்தைத் தடுக்க, பேட்ஸ்மேன்களை கோபப்படுத்தும் முயற்சிகளில் ஈடுபட்டனர். இதன் ஒருபகுதியாக, நிதான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திக்கொண்டிருந்த ரோஹித் ஷர்மாவிடம், ஆஸ்திரேலிய கேப்டனும் விக்கெட் கீப்பருமான பெய்ன், ``ரோஹித், நீங்கள் சிக்ஸ் அடித்தால் நான் மும்பைக்கு மாறிவிடுகிறேன்' என்று கூறி சிரிக்கிறார். ஆனால், ரோஹித் இதைக் கண்டுக்கொள்ளவேயில்லை. பெய்ன் கூறிய வார்த்தைகளுக்கு மதிப்புக்கொடுக்காமல், அவர் நிதான ஆட்டத்தையே வெளிப்படுத்தினார். இந்த வீடியோ காட்சிகள் இப்போது வெளியாகியுள்ளன. இந்திய அணி ரசிகர்கள் பெய்னின் செயலுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்துவருகின்றனர்.

