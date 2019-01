‘தோனி பிடித்த அந்த கேட்ச்; குத்தாட்டம் போட்ட இந்திய வீரர்கள்!’ - பெஸ்ட் ஆஃப் 2018

இந்திய கிரிக்கெட் வாரியம் #Bestof2018 என்ற ஹேஷ்டேக்கில் கடந்த ஆண்டு நினைவுகளைப் பகிர்ந்துள்ளது. பிசிசிஐ பகிர்ந்துள்ள இந்த வீடியோக்கள், கிரிக்கெட் ரசிகர்களிடையே மிகுந்த வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது. வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் புவனேஷ்வர் குமார் பந்துவீச, வெஸ்ட் இண்டீஸ் வீரர் ஹேம்ராஜ் ஆஃப் சைடில் அடித்த பந்து பவுண்டரியை நோக்கிப் பாய்கிறது. அதை இந்திய அணியின் கேப்டன் விராட் கோலி மற்றும் ஜடேஜா ஆகியோர் துரத்திச்சென்று தடுக்கின்றனர். இதில், பந்தை முதலில் யார் தடுத்தது என்பதை வீடியோவில் பார்த்துத் தெரிந்துகொள்ளுங்கள். இந்த வீடியோவை 'தி ரன்னிங் ரேஸ்' (The Running Race) என்ற தலைப்பில் பிசிசிஐ பதிவிட்டுள்ளது.

One of the most viewed videos from 2018 - The running race @imjadeja vs @imVkohli #BestOf2018 pic.twitter.com/DJ3ypuOZ7f