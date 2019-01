ரசிகர்களுக்கு புத்தாண்டுப் பரிசு - தமிழக வீரர் தனபால் கணேஷை தக்கவைத்த சென்னையின் எஃப்.சி

ஐ.எஸ்.எல் கால்பந்து தொடரில் விளையாடும் தமிழக வீரர் தனபால் கணேஷ், மேலும் 3 ஆண்டுகளுக்கு சென்னையின் எஃப்.சி அணியுடன் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளார். கடந்த 2015-ம் ஆண்டு முதல், சென்னையின் எஃப்.சி அணிக்காக விளையாடிவரும் அவரது ஒப்பந்தக் காலம் 2018 டிசம்பரில் முடிவடைந்தது. இந்நிலையில், அவரது ஒப்பந்தம் 2022-ம் ஆண்டு வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளதாக அணி நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது.

2017-18 சீஸனில், சென்னையின் எஃப்.சி அணி சாம்பியன் பட்டம் வெல்ல தனபால் கணேஷ் முக்கியப் பங்காற்றினார். இந்த சீஸனில், 17 போட்டிகளில் விளையாடிய தனபால் கணேஷ், 2 கோல்களைப் பதிவுசெய்தார். 2018-19 சீஸன் தொடங்குவதற்கு முன், முழங்காலில் ஏற்பட்ட காயம் காரணமாக அணியில் இடம்பெறவில்லை. ``தனபால் கணேஷ், சென்னையின் எஃப்.சி அணியின் முக்கிய வீரர். அவர் சிறப்பாக விளையாடியதைக் கருத்தில்கொண்டு, ஒப்பந்தம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது” என்று சென்னையின் எஃப்.சி அணி பயிற்சியாளர் ஜான் கிரகரி தெரிவித்தார்.

``காயம் இருந்தாலும், அணி நிர்வாகம் என் மீது நம்பிக்கை கொண்டு அணியில் சேர்த்துள்ளது. ரசிகர்களும் தொடர்ந்து ஆதரவு அளித்து வருகின்றனர். அணி நிர்வாகத்துக்கும் ரசிகர்களுக்கும் நன்றியைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். இந்த சீஸனில் எதிர்பார்த்த அளவு சென்னையின் எஃப்.சி சிறப்பாகச் செயல்படவில்லை. 2019-ம் ஆண்டில் வரும் மீதமுள்ள போட்டிகளில் சிறப்பாக விளையாடுவோம் என்ற நம்பிக்கை உண்டு” என்று தெரிவித்தார். கால்பந்து சர்வதேச இடைவேளை முடிந்து மீண்டும் ஐ.எஸ்.எல் தொடரில் தனபால் கணேஷ் பங்கேற்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

...and here is your New Year's gift!



Namma Dhanpal Ganesh signs a new 3-year deal that keeps him at the club till May 2022!#PoduMachiGoalu #DG2022 pic.twitter.com/MfTw8yhWxU

— Chennaiyin FC (@ChennaiyinFC) January 1, 2019