கடைசி பந்தில் 6 ரன்! - ஒரு பந்து மீதமிருக்கும் நிலையில் வென்ற ஆச்சர்யம் #Viral

1 பந்து மட்டுமே உள்ளது. 6 ரன்கள் எடுத்தாக வேண்டும். ஆனால், பந்தை ஃபேஸ் செய்யாமலே பேட்டிங் அணி வெற்றி பெற்ற வீடியோ செம வைரலாகி வருகிறது. மேலும், இது எப்படி சாத்தியம் என்பது போன்ற கேள்விகள் எழுந்த வண்ணம் உள்ளன.



கிரிக்கெட் எப்போதும் ஒரு வேடிக்கையான விளையாட்டுதான். இதை நிரூபிக்கும் வகையிலான நிகழ்வு மும்பையில் அரங்கேறியுள்ளது. மும்பை ஆதார்ஷ் க்ளப் சார்பில் உள்ளூர் விளையாட்டுப் போட்டிகள் நடைபெற்றன. இதில் தேசாய் மற்றும் ஜூனி டோம்பிவிளி அணிகள் மோதின. முதலில் ஆடிய ஜூனி டோம்ப்விளி அணி 75 ரன்களை குவித்தது. 76 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் களமிறங்கியது தேசாய் அணி. 70 ரன்களில் 4 விக்கெட்டுகளை இழந்த அந்த அணி, இறுதியாக உள்ள ஒரு பந்தில் 6 ரன்களை எடுக்க வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு தள்ளப்பட்டது. அணியின் வெற்றி பேட்டிங் செய்துகொண்டிருந்த ஜாவித் மியான்டட் கைகளிலே கொடுக்கப்பட்டிருந்தது. அந்தக் கடைசி பந்துக்குப் பெரும் எதிர்பார்ப்பு நிலவியது. ஆனால், அவர் மட்டுமல்லாது, பார்வையாளர்கள் நினைந்திருந்தபடி அந்த வெற்றி அவ்வளவு கடினமானதாக இல்லை. அந்தக் கடைசி பந்தை ஃபேஸ் செய்யாமலே அவர் வெற்றி பெற்றது,சுற்றியிருந்தவர்களை வியப்படையச் செய்தது.

எதிரணி தரப்பில் பவுலர் வீசிய 6 பந்துகளும் வொயிடாகவே சென்றது. ஒருமுறை கூட அவரால் நேராக பந்தை வீசமுடியவில்லை. அவரது தொடர் வொயிட் பந்துகள் பேட்டிங் அணிக்கு சாதகமாக அமைந்தது. இதன்மூலம் 6 வொயிட் பந்துகளை வீசி பேட்டிங் அணிக்கு 6 ரன்கள் கொடுத்து வெற்றியை இலகுவாக்கியுள்ளார். இதனால் கடுப்பான ஜூனி டோம்பிவிளி அணியினர் சம்பந்தப்பட்ட பவுலரை அணியிலிருந்து வெளியேற்றியுள்ளனர். மேலும், இது தொடர்பாக வர்ணனையாளர்கள் கூறுகையில், `வரலாற்றில் இப்படி நிகழ்வது இதுவே முதல்முறை, இதற்கு முன்னர் இப்படி நிகழ்ந்திருக்கவில்லை' என்றனர். மேலும் இந்த வீடியோ சமூகவலைதளங்களில் வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது. `வேடிக்கையான ஆட்டம்' என்று கூறி ஷேர் செய்து வருகின்றனர். மேலும் சிலர், `எப்போதாவது வொயிடு போடலாம், எப்பவுமேனா எப்படி' என்று கிண்டல் அடித்தபடி கமெண்ட் செய்து வருகின்றனர்.

6 runs needed off 1 ball and the team scored it with 1 ball to spare pic.twitter.com/XOehccVBzA