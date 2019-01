சிட்னி ஒருநாள் போட்டியில் சர்ச்சைக்குரிய முறையில் பந்துவீச்சு! - அம்பாதி ராயுடு மீது புகார்

இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் அம்பதிராயுடு பந்துவீச்சில் சந்தேகம் உள்ளதாகவும், அதை சோதனைக்கு உட்படுத்த வேண்டும் என்று இந்தியன் கிரிக்கெட் கவுன்சில் தெரிவித்துள்ளது.

டி20, டெஸ்ட், ஒருநாள் போட்டிகளில் விளையாடுவதற்காக இந்திய அணி ஆஸ்திரேலியாவுக்கு சுற்றுபயணம் மேற்கொண்டுள்ளது. டி20 சமனில் முடிவடைய, டெஸ்ட் தொடரை இந்தியா கைப்பற்றியது. இதையடுத்து 3 ஒருநாள் போட்டிகள் கொண்ட தொடர் நேற்று தொடங்கியது. சிட்னியில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் 34 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ஆஸ்திரேலியா அணி வெற்றிபெற்றது. ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான நேற்றைய ஆட்டத்தில் இந்திய அணியின் பேட்ஸ்மேன் மற்றும் பகுதிநேர சுழற்பந்துவீ்ச்சாளரான அம்பாதி ராயுடு 2 ஓவர்கள் பந்துவீசி 13 ரன்கள் விட்டுக்கொடுத்தார். விக்கெட் ஏதும் வீழ்த்தவில்லை. இந்நிலையில் அம்பாதி ராயுடுவின் நேற்றைய பந்துவீச்சு குறித்து புகார் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

அவர் சர்ச்சைக்குரிய முறையில் பந்துவீசுவதாக போட்டி நடுவர்கள் புகார் தெரிவித்திருக்கிறார்கள். இதையடுத்து, 14 நாள்களுக்குள் அவர் பந்துவீசும் முறை குறித்து சோதனை நடத்தப்பட இருக்கிறது. அந்த முடிவுகள் வெளிவரும் வரை ராயுடு பந்துவீசுவதற்கு எந்த தடையும் இல்லை. இதுவரை 46 ஒருநாள் போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள அம்பாதி ராயுடு, 9 இன்னிங்ஸ்களில் மட்டுமே பந்துவீசியிருக்கிறார். இந்த போட்டிகளில் 20.1 ஓவர் பந்துவீசி 3 விக்கெட்டுகளை அவர் வீழ்த்தியிருக்கிறார். டி20 போட்டிகளை பொறுத்தவரையில் இன்னும் ராயுடு பந்துவீசவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. பகுதிநேர பந்துவீச்சாளரான கேதர் ஜாதவ், சிட்னி ஒருநாள் போட்டியின் பிளேயிங் லெவனில் இடம்பெறாத நிலையில், அம்பாதி ராயுடுவை கேப்டன் விராட் கோலி பந்துவீச அழைத்தார். ஐசிசி விதிமுறைகளின்படி பந்துவீச்சாளர் 15 டிகிரி வரையில் தனது கையை மடக்கிக் கொள்ளலாம்.

BREAKING NEWS: India's Ambati Rayudu has been reported for a suspect bowling action after the first #AUSvIND ODI. He is to undergo testing within 14 days.



