`Sooo Cute!’ -வைரலான வாட்சன் - ஜூனியர் வாட்சன் வீடியோ! #BigBash

பிக் பாஷ் கிரிக்கெட் தொடரில், மைதானத்துக்குள் வந்த ஜூனியர் வாட்சனின் வீடியோ வைரல் ஆகி வருகிறது.

ஆஸ்திரேலியாவில் நடைபெறும் உள்ளூர் டி20 தொடர் பிக் பாஷ். தற்போது 8 -வது சீசன் பிக் பாஷ் தொடர் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. கிரிக்கெட் போட்டிகள் தாண்டி பல்வேறு சுவாரஸ்ய சம்பவங்களுக்கு அங்குக் குறைவே இருக்காது. இந்நிலையில் பிக் பாஷ் ட்விட்டர் பக்கத்தில் வெளியிடப்பட்ட ஒரு வீடியோ அதிக வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.

`சிட்னி தண்டர்’ அணியின் கேப்டனான ஷேன் வாட்சன், அடிலெய்டு அணிக்கு எதிரானப் போட்டியில் விளையாடும் போது, ஜூனியர் வாட்சன் களத்துக்குள் வர, அனைவரும் உற்சாகமானார்கள். முன்னதாக வாட்சன் அந்தப் போட்டியில் 40 பந்துகளில் 68 ரன்கள் குவித்திருந்தார். ஜூனியர் வாட்சன் மைதானத்துக்குள் வந்தபோது அவரது கையில் இருந்த தொப்பியில் கையெழுத்திட்ட வாட்சன், தொடர்ந்து மகனின் டி-ஷர்ட்டிலும் கையெழுத்திட்டார். பின்னர் மகனை மைதானத்தில் கட்டிப்பிடித்து முத்தம் கொடுத்து தனது அன்பை வெளிப்படுத்தினார்.

இந்த வீடியோவை பிக் பாஷ் டிவிட்டர் பக்கம் வெளியிட, அமோக வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது. இந்த வீடியோவை பார்த்த பாகிஸ்தான் அணியின் முன்னாள் விக்கெட் கீப்பர் கம்ரான் அக்மல், `ஸ்வீட் அண்டு பெஸ்ட் மொமெண்ட்’ என பதிவிட்டுள்ளார். ரசிகர்கள் பலர் க்யூடெஸ்ட் வீடியோ என இதனை ரீ -ட்வீட் செய்து வருகின்றனர்.

A moment to remember for Shane Watson and his son Will! ❤ #BBL08 pic.twitter.com/7rIdF7iqWv