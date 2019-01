`நான் ரிட்டையர்டு ஆகுறேன்னு சொல்லிடுவாங்க!’ - சஞ்சய் பாங்கரிடம் கலகலத்த தோனி

தன் ரிட்டையர்மென்ட் தொடர்பாக வரும் விமர்சனங்களுக்கு, தோனி பதிலடிகொடுத்துள்ளார்.

PC : Cricket network

ஆஸ்திரேலியாவுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்ட இந்திய அணி டி20, டெஸ்ட், ஒருநாள் போட்டிகளில் விளையாடியது. டி20 போட்டிகள் சமனில் முடிந்த நிலையில், டெஸ்ட் மற்றும் ஒருநாள் போட்டிகளை வென்று, இந்திய அணி வரலாற்றுச் சாதனை படைத்துள்ளது. இதுமட்டுமின்றி, நடந்து முடிந்த ஒருநாள் போட்டிகளில், தன் மீதான விமர்சனங்களுக்கு பேட்டிங்மூலம் தோனி பதிலடிகொடுத்துள்ளார். இது, அவரது ரசிகர்களுக்கு பெரும் உற்சாகத்தை அளித்துள்ளது. அடிலெய்டு ஒருநாள் போட்டியில் நிலைத்து நின்று ஆடிய தோனி, வெற்றிக்குப் பெரும் பலமாக இருந்தார்.

கடைசி ஓவரில் அவர் அடித்த சிக்ஸ், `தோனி இஸ் பேக்' என்ற முழக்கங்களை வானுயர எட்ட வைத்தது. அதேபோல, நேற்றைய மெல்போன் ஆட்டத்திலும் சரி, இந்திய அணியின் வெற்றிக்கு தோனி அச்சாணியாகத் திகழ்ந்தார். இறுதிவரை நிலைத்துநின்ற அவரது ஆட்டத்தை, ரசிகர்கள் சிலாகித்துப் பேசினர். நேற்றைய ஒருநாள் ஆட்டம் முடிந்து மைதானத்தில் வீரர்களுக்கு கைகுழுக்கிக்கொண்டு வெளியேறும்போது, தோனியின் கையில் பந்து இருந்தது. அப்போது, தனக்கு எதிரே வந்த இந்திய அணியின் பயிற்சியாளர் சஞ்சையிடம், `என்னிடமிருக்கும் பந்தை வாங்கிக்கொள்ளுங்கள். இல்லையென்றால், நான் ஓய்வுபெறப்போகிறேன் என்று அவர்கள் கூறிவிடுவார்கள்' என்றார் சிரிப்புடன்.

கடந்த ஆண்டு ஜூலையில், இந்தியா- இங்கிலாந்துக்கு இடையே ஒருநாள் போட்டிகள் நடந்தன. அப்போது நடந்த இறுதி ஒருநாள் போட்டியில், அம்பயரிடமிருந்து தோனி பந்தை வாங்கிக்கொண்டு ட்ரெஸ்ஸிங் ரூமுக்குச் சென்றார். இதைக் கண்ட சிலர், தோனி ஓய்வு பெறப்போகிறார் என்ற வதந்தியைப் பரப்பினர். கடந்த போட்டிகளில், ஆமை வேக ஆட்டத்தை தோனி வெளிப்படுத்துகிறார் என்ற விமர்சனங்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்தும், தன் ஓய்வுகுறித்து கிண்டலாகவும் பதிலடிகொடுத்துள்ளார் தோனி.

See #Dhoni when gave ball to the coach and said " Ball lelo nahi to bolega retirement lerahe ho"

even even #Dhoni wants to play more. #AUSvIND #INDvAUS #Chahal #Jadhav #WhistlePodu@ChennaiIPL pic.twitter.com/B5dMVQEzhR