`நீ நல்லா தான் விளையாடுன அழாத!' - இளம் வீராங்கனையை தேற்றிய செரினா

ஆஸ்திரேலியா ஓபன் ஒற்றையர் ஆட்டத்தில் எதிர்புறமிருந்த டயானா யஸ்ட்ரெம்ஸ்காவை செரினா வில்லியம்ஸ் தேற்றும் காட்சிகள் நெகிழச்செய்கின்றன.

ஆஸ்திரேலியா ஓபன் டென்னிஸ் போட்டி மெல்போர்னில் நடந்து வருகிறது. இதில் பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவில் நடந்த ஆட்டத்தில் உக்ரைன் நாட்டைச் சேர்ந்த டென்னிஸ் வீராங்கனை டயானா யஸ்ட்ரெம்ஸ்கா அமெரிக்காவின் செரினா வில்லியம்ஸை எதிர்க்கொண்டார். இந்தப்போட்டில் தொடக்கம் முதலே ஆதிக்கம செலுத்திய செரினா 6-2 , 6-1 என்ற நேர்செட் கணக்கில் வெற்றிப்பெற்றார்.

18 வயதேயான உக்ரைன் வீராங்கனை டயானாவுக்கு இந்த தோல்வியை தாங்கிக்கொள்ள முடியவில்லை. தோல்வியால் மன உளைச்சலுக்கு ஆளான அவர், ஆட்டம் முடிந்தவுடன் செரினாவுக்கு கைகொடுக்கும்போது அழுதுவிட்டார்.

அவர் அழுத காட்சி காண்போரை உருகவைத்தது. அவர் அழுவதைக்கண்ட செரினா அவரை தழுவிக்கொண்டு, அவர் முதுகை தட்டிக்கொடுத்து தேற்றினார். அப்போது அவர், ``நீ நன்றாக விளையாடினாய்; உனக்கு இன்னும் வயது இருக்கிறது; உண்மையில் உன்னுடைய ஆட்டம் சிறப்பாக இருந்தது; அழாதே'' என்றார். செரினா வில்லியம்ஸை பொறுத்தவரை ஒற்றையர் பிரிவில் ஆஸ்திரேலியா ஓபன் டென்னிஸில் 7 பதங்களையும், பிரெஞ்ச் ஓபன் டென்னிஸில் 3 பதங்கள், விம்பிள்டன் 7, அமெரிக்க ஓபன் 6 என மொத்தம் 23க்கும் மேற்பட்ட பதங்களை பெற்ற வீராங்கனை. இதில் இரட்டையர் பிரிவு வேறு. இப்படியொரு சீனியர் வீராங்கனையின் வார்த்தைகள் எதிரணியைச் சேர்ந்த உக்ரைன் வீராங்கனைக்கு நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

வேகம், கோபம், ஆக்ரோஷம் மட்டுமே வெளிப்பட்டு வந்த நிலையில், இந்த சம்பவம் அவரிடமுள்ள மனிதாபிமானத்தை வெளிக்கொண்டுவந்துள்ளது. இது தொடர்பாக பேசிய செரினா வில்லியம்ஸ், `அவரது அணுகுமுறை எனக்குப் பிடித்திருந்தது. அவர் வெறுமனே விளையாட மட்டும் வரவில்லை. வெற்றிப்பெற வேண்டும் என்ற நோக்கில் வந்துள்ளார். அது தான் அவரது மனதை பெரிதும் பாதித்துள்ளது. அவரிடம் திறமை உள்ளது' என்றார். அதேபோல உக்ரைன் வீராங்கனை டயான பேசுகையில், `லெஜன்ட் ஒருவரிடமிருந்து இது போன்ற வார்த்தைகளை கேட்கும்போது என்னுடைய சோகத்தை மறந்துவிட்டன்' என்றார் நெகிழ்ச்சியாக!

“You did amazing. You did so well. You did amazing. Don’t cry. You did really well.”



