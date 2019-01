இந்திய அணியின் சீக்ரெட் இதுதான்! - டிரென்ட் போல்ட் கணிப்பு | NZ bowler Trent boult speaks about Indian batting line up

'இந்திய அணியின் டாப் ஆர்டர் பேட்ஸ்மேன்களை விரைவில் ஆட்டமிழக்கச் செய்வதுதான் தங்களின் திட்டம்' என நியூஸிலாந்து அணியின் வேகப்பந்துவீச்சாளர் டிரென்ட் போல்ட் தெரிவித்திருக்கிறார்.

Photo Credit: BLACKCAPS

ஆஸ்திரேலிய சுற்றுப்பயணத்தை முடித்துக்கொண்டு நியூசிஸிலாந்தில் இந்திய அணி சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு விளையாடி வருகிறது. 5 ஒருநாள் போட்டிகள் மற்றும் 3 டி20 போட்டிகள் கொண்ட தொடர்களில் இந்திய அணி விளையாடுகிறது. நேப்பியரில் நடைபெற்ற முதல் ஒருநாள் போட்டியில், இந்திய அணி 8 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றிபெற்று தொடரில் 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை வகிக்கிறது. இவ்விரு அணிகளுக்கிடையிலான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டி, பே ஓவல் மைதானத்தில் நாளை நடைபெறும்.

Photo Credit: BLACKCAPS

போட்டிக்கு முன்னதாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய நியூஸிலாந்து அணியின் வேகப்பந்து வீச்சாளர் டிரென்ட் போல்ட், இந்திய அணியின் டாப் ஆர்டர் பேட்ஸ்மேன்களை விரைவில் ஆட்டமிழக்கச் செய்ய முயற்சி செய்வோம் என்று கூறியிருக்கிறார். இதுகுறித்து அவர் பேசுகையில், ``இந்திய அணியின் டாப் ஆர்டர் பேட்ஸ்மேன்களை விரைவில் ஆட்டமிழக்கச் செய்வதன்மூலம், மிடில் ஓவர்களில் அவர்களுக்கு அழுத்தம்கொடுக்க முடியும். சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திவரும் இந்திய அணியின் சீக்ரெட் அதுதான் என நினைக்கிறேன். முதல் 10 ஓவர்களில் 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திவிட்டால், அது இந்திய அணியின் மிடில் ஆர்டர்கள்மீது அழுத்தத்தைக் கொடுக்கும்’’ என்றார்.

முதல் ஒருநாள் போட்டியில் டாஸ் வென்று பேட்டிங்கைத் தேர்வுசெய்த நியூஸிலாந்து அணி, 38 ஓவர்களில் 157 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது. நியூஸிலாந்து நிர்ணயித்த இலக்கை இந்திய அணி 34.5 ஓவர்களில் 2 விக்கெட்டுகளை மட்டுமே இழந்து எட்டியது.

Photo Credit: BLACKCAPS

அந்தப் போட்டிகுறித்துப் பேசிய டிரென்ட் போல்ட், ``கடந்த போட்டியில் மூன்று துறைகளிலுமே இந்திய அணி எங்களைவிட சிறப்பாகச் செயல்பட்டது. மெக்லீன் பார்க் ஆடுகளம் குறித்து நாங்கள் தவறாகக் கணித்துவிட்டோம் என்று நினைக்கிறேன். அதேபோல, பேட்ஸ்மேன்கள் தவறுசெய்வது சில நேரங்களில் நிகழலாம். தொடக்க வீரர்களாகக் களமிறங்குபவர்கள், நல்ல அடித்தளம் அமைத்துக் கொடுக்கவேண்டியது அவசியம். இந்த பார்மேட்டில் நீங்கள் விரைவில் விக்கெட்டுகளை இழந்தால், அது உங்களது வெற்றியைக் கடுமையாகப் பாதிக்கும். எனவே, பாட்னர்ஷிப்புகள் அமைத்து ரன் குவிப்பதே வெற்றியை நோக்கி அழைத்துச்செல்லும்’’என்றார்.



