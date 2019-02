``புதிய கணுக்கால் பரிசாக வேண்டும்!” - பிறந்தநாள் நிகழ்ச்சியில் கண்ணீர் விட்டு அழுத நெய்மர் | Neymar Cried in his birthday celebration

பிரேசில் நாட்டின் நட்சத்திரம் நெய்மர், தற்போது கணுக்காலில் ஏற்பட்ட காயத்தால் ஓய்வு எடுத்து வருகிறார். இந்த நிலையில், தன் பிறந்தநாள் விழாவில் அவர் பேசியது ரசிகர்களின் மனதை உருகச் செய்துள்ளது.

Photo Credit: AFP

பிரேசிலின் நட்சத்திர ஆட்டக்காரர் நெய்மர். தனது அபார திறமையினால் இளம் வயதிலேயே ரசிகர்களின் நம்பிக்கை நாயகனாக வலம் வருகிறார். முன்னர், பார்சிலோனா கிளப் அணிக்காக விளையாடி வந்த நெய்மர், பின்னர் பி.எஸ்.ஜி அணியால் வாங்கப்பட்டார். தற்போது உலகின் காஸ்ட்லியான வீரராக வலம் வரும் இவர், கடந்த ஜனவரி 23 -ம் தேதி நடைபெற்ற போட்டியில் விளையாடும்போது கணுக்காலில் காயம் ஏற்பட்டது.

கடும் வலியால் துடித்த நெய்மர், அப்போதே மைதானத்தில் இருந்து ஸ்ட்ரெச்சரில் மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டார். மருத்துவமனையில் அவரைப் பரிசோதித்த மருத்துவர்கள், அவருக்குக் குறைந்தது 10 மாதம் ஓய்வு தேவை என்று தெரிவித்தனர். இதை பி.எஸ்.ஜி அணி நிர்வாகமும் உறுதி செய்தது.

இந்த நிலையில்தான் நெய்மரின் 27-வது பிறந்தநாள் விழாவுக்கு அவரது நெருங்கிய நண்பர்கள் ஏற்பாடு செய்திருந்தனர். முதலில் இந்த நிகழ்ச்சியைத் தவிர்க்க விரும்பினார் நெய்மர். ஆனால், இறுதியில் அவர் கலந்துகொண்டார். மைதானத்தில் அங்கும் இங்கும் மின்னல் வேகத்தில் ஓடித் திரிந்தவரை ஊன்றுகோலின் உதவியுடன் பார்த்த ரசிகர்கள் நெஞ்சம் கொஞ்சம் உடைந்துதான் போயிருக்கும்.

இந்த விழாவில் பேசிய நெய்மர், ``ஊன்றுகோலின் உதவியுடன் நடப்பது சிரமமாக இருக்கிறது. அது எத்தனை கடினமானது என ஒவ்வொரு விளையாட்டு வீரருக்கும் தெரியும். எனது அணி நிர்வாகம் மற்றும் சக வீரர்கள் தொடர்ச்சியாக என்னுடன் தொடர்பில் இருக்கின்றனர். அவர்கள் என்னை ஊக்கப்படுத்திக்கொண்டு இருக்கின்றனர். நான் விரைவில் குணமடைந்து வருவதற்கு அவர்கள் உதவுகிறார்கள்.

முதலில் இந்தப் பிறந்தநாள் விழாவில் கலந்துகொள்ள விருப்பம் இல்லாமல்தான் இருந்தேன். ஆனால், குடும்பத்தினர் மற்றும் நண்பர்களுடன் இருந்தால் கொஞ்சம் நேரம் வலியை மறக்கலாம் என்ற எண்ணத்தில்தான் கலந்துகொண்டேன்.

இந்தப் பிறந்தநாளில் எனக்குத் தேவையான பரிசு எதுவென்று கேட்டால், புதிய கணுக்கால் வேண்டும் என்பேன். (சிறிது நேர மௌனத்துக்குப் பின் கண்ணீரைத் துடைத்துக்கொண்டு தொடர்ந்து பேசுகிறார்..) அப்படி, புதிய கணுக்கால் கிடைத்தால் களத்தில் மீண்டும் ஆக்ரோஷமாக மோதுவேன். நான் அதிகம் நேசிக்கும் கால்பந்து விளையாட்டை விளையாட முடியும்” என்றார் கண்ணீருடன்... விழாவில் கலந்துகொண்டவர்களின் கண்களும் கண்ணீரால் நிறைந்திருந்தது.

A tearful Neymar didn’t get the birthday present he wanted pic.twitter.com/JW5Gm6kAAP