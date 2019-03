தோனியை விரட்டிய ரசிகர் - சேப்பாக்கத்தில் நடந்த ஒரு ஜாலி சேஸிங்! | dhoni chased by a fan during chennai super kings practice

சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்துக்குள் நுழைந்து, தோனியை ரசிகர் ஒருவர் கட்டிபிடிக்க முயன்றார். தோனி அவரிடமிருந்து விலகி ஓடி விளையாடும் வீடியோ வைரலாகி வருகிறது.

ஏதோ ஒன்று அவரிடமிருந்து அனைவரையும் ஈர்க்கிறது. கிரிக்கெட் என்பதால்தான் அவருக்கு ரசிகர்கள் அதிகம் என சுருக்கி விடமுடியாது. அது ஒரு தலைமைப் பண்பாக இருக்கலாம்; ஒரு ஜாலியான, கூலான மனிதர் என்பதால் இருக்கலாம். குடும்பத்துக்குத் தேவையான நேரத்தை ஒதுக்குவது, மனைவியிடம் ஈகோ பார்க்காமல் இருப்பது.. இப்படி ஏதோ ஒரு பண்பு அவரை ஈர்க்க காரணமாக அமைந்துள்ளது. `தோனி, தோனி..' என உரக்கச் சொல்வது பலருக்கு வெறுப்பை விதைக்கலாம். ஆனால், வெறுப்பவர்களுக்குக் கூட அவரின் எதோ ஒரு செயல் பிடிக்கத்தான் செய்கிறது.

இந்தியா கடந்து ரசிகர்களைக் கொண்டவர். அவரை ஒருமுறையாவது நேரில் பார்த்து கட்டிப்பிடித்துவிட வேண்டும் என்று எல்லோருக்கும் இருப்பது போலதான் அந்த நாக்பூர் இளைஞருக்கும் இருந்திருக்கும். கடந்த 5-ம் தேதி நடந்த இந்தியா - ஆஸ்திரேலியா இடையேயான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டியில் கடுமையான பாதுகாப்பையும் மீறி மைதானத்துக்குள் நுழைந்தார் அந்த இளைஞர். அங்கிருந்த தோனியை ஓடிச்சென்று கட்டிப்பிடிக்க முயன்றபோது, அவரிடமிருந்து விலகி ஓடினார் தோனி. `முடிந்தால் என்னைப் பிடி' என்பதுபோல ஜாலியாக ஒரு ரன்னிங் ஓடினார். பின்னர் ரசிகர் அவரைப் பிடிக்க, அந்த வீடியோ வைரலானது. அதேபோல சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் சி.எஸ்.கே கேப்டன் தோனி பயிற்சியில் ஈடுபட்டுக்கொண்டிருந்தார். சி.எஸ்,கே வீரர்களின் பயிற்சியைக் காண நேற்று விடுமுறை தினம் என்பதால், ரசிகர்கள் இலவசமாக அனுமதிக்கப்பட்டனர். அப்போது ரசிகர் ஒருவர் மைதானத்துக்குள் நுழைந்து தோனியை நோக்கி ஓடி வருகிறார். அவரிடமிருந்து தப்பி ஓடுகிறார் தோனி. அவரும் துரத்த இறுதியில் காவலாளிகள் சிலர் ரசிகரைப் பிடித்தனர். பின் தோனி கைகொடுத்துச் சென்றார். இந்த வீடியோ செம வைரலாகி வருகிறது.

Catch Me If You Fan #AnbuDen Version! #SuperPricelessThala @msdhoni and the smiling assassin @Lbalaji55! #WhistlePodu pic.twitter.com/xvqaRKp9kB