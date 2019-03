“பப்பா... கோ பப்பா!”- தோனியை உற்சாகப்படுத்தும் ஸிவா வைரல் வீடியோ | 'Go Papa!' Ziva cheers for daddy MS Dhoni

ஐபிஎல் கிரிக்கெட் போட்டிகளில், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு பெரிய ரசிகர் பட்டாளமே உள்ளது. சென்னை அணி எங்கு சென்று விளையாடினாலும் உற்சாகப்படுத்த ‘யெல்லோ ஆர்மி’ குவிந்துவிடும். டெல்லி பெரோஷா கோட்லா மைதானத்தில் நேற்று நடைபெற்ற போட்டியில், டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் மற்றும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிகள் மோதின. இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற டெல்லி அணி கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் பேட்டிங்கைத் தேர்வுசெய்தார். அதன்படி டெல்லி அணி, நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்களில் 6 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 147 ரன்கள் எடுத்தது. சென்னை தரப்பில் பிராவோ 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.

பின்னர் களமிறங்கிய சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி 19.4 ஓவரில் 150 ரன்கள் எடுத்து, டெல்லி அணியை 6 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தியது. இந்தப் போட்டியை தோனியின் மனைவி சாக்‌ஷி மற்றும் அவரது மகள் ஸிவா நேரில் கண்டுகளித்தனர். போட்டிக்கு இடையே ஸிவா தனது தந்தையை உற்சாகப்படுத்தினார். கேலரியில் அமர்ந்திருந்த ஸிவா, பப்பா.. கோ பப்பா... என்று கோஷமிட்டார். இது அங்கிருந்த திரையில் ஒளிபரப்பப்பட்டது. இந்த வீடியோவை சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி நிர்வாகம் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில், “ உங்கள் தந்தையின் பணியிடத்தில் அவரை உற்சாகப்படுத்துவதைவிட சிறந்தது வேறு எது” என்ற கேப்ஷனுடன் வெளியிட்டுள்ளது. இந்த வீடியோவுக்கு, ஏராளமான லைக்ஸ் குவிகிறது. சமூக வலைதளத்திலும் இந்த வீடியோ அதிகமாக பகிரப்பட்டுவருகிறது.

'Paaapaaaaa, comeon papaa!' What better than cheering for your dad at his workplace?! #Ziva #WhistlePodu #Yellove #DCvCSK