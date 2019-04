`யாருக்காக இந்த அதிரடி?' - பிறந்த நாளில் மனம் திறந்த ரஸல்! | Want To Impress My Wife Every Match': Andre Russell

`நான் என் ரசிகர்களுக்காகவும் என் மனைவியைக் கவர வேண்டும் என்பதற்காகவும்தான் அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்துகிறேன்” என கே.கே.ஆர் அணியைச் சேர்ந்த ஆன்ட்ரு ரஸல் தெரிவித்துள்ளார்.



விறுவிறுப்பாக நடைபெற்றுவரும் ஐபிஎல் போட்டிகள் ப்ளே ஆஃப் சுற்றை நோக்கி நகரத்தொடங்கியுள்ளன. டெல்லியும் சி.எஸ்.கே-வும் ப்ளே ஆஃப் சுற்றுக்குள் நுழைந்துவிட்டன. மற்ற அணிகள் போராடி வருகின்றன. சமீபத்தில் மும்பைக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் கொல்கத்தா வெற்றி பெற்றது. இதில் 40 பந்துகளில் 80 ரன்களை குவித்த ரஸல், 8 சிக்ஸர்களையும் 6 பவுண்டரிகளையும் விளாசினார். முந்தைய ஆட்டத்தில் சொற்ப ரன்களில் ஆட்டமிழந்த அவர், இந்த ஆட்டத்தின் மூலம் ரசிகர்களைக் குதூகலப்படுத்தினார். முன்னதாக அவர் அளித்த பேட்டியில், `உலகக் கோப்பையிலும் இதுபோல சிக்ஸர்களையும் பவுண்டரிகளையும் விளாச காத்திருக்கிறேன்’ என்று நம்பிக்கையளித்தார்.

மும்பைக்கு எதிரான போட்டியில் வெற்றி பெற்றவுடன், மனைவி ஜாசிம் லோராவுடன் இணைந்து நள்ளிரவில் தனது 31-வது பிறந்தநாளைக் கொண்டாடினார். பிறந்த நாள் கொண்டாட்டத்தைத் தொடர்ந்து அவர் மனைவி ஜாசிம் லோரா ஜாலியான பேட்டி ஒன்றை எடுத்தார், அந்தப் பேட்டியின்போது ரஸல், ``இந்த இரவு எனக்கு மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்தது. இன்று எனது பிறந்த நாள். இந்த வெற்றி எனக்குப் பிறந்த நாள் பரிசு. எனக்கு ஒவ்வோர் ஆட்டத்திலும் அழுத்தம் இருக்கும். காரணம், என் ரசிகர்களைக் குதூகலப்படுத்த வேண்டும் அதேசமயம், என் அழகான மனைவியைக் கவர வேண்டும், இதற்காகத்தான் அதிரடியாக ஆட விரும்புகிறேன்.

இந்த சீஸனின் கடைசி ஆட்டம் சொந்த ஊரில் நடந்தது. இத்துடன் உள்ளூரில் (கொல்கத்தா) வில் ஆட்டம் முடிகிறது என நினைப்பது எமோஷனலாகத்தான் இருந்தது. இவ்வளவு நாள் உற்சாக வரவேற்பும் ஆரவாரமும் அளித்த ரசிகர்களைவிட்டுச் செல்வது கஷ்டம்தான். நாங்கள் உள்ளூரில் நடந்த இறுதியான ஆட்டத்தில் வெற்றியைப் பதிவு செய்தது மகிழச்சி” என்றார். அதேபோல ரஸல் தன் மனைவியிடம் தன் ஆட்டம் குறித்து கேட்டபோது, ``ரஸல் அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்துவார் என்பது எனக்கு எப்போதும் தெரியும். இதை நான் இந்த ஆட்டத்திலும் எதிர்பார்த்தேன். காரணம், இந்த சீஸனில் கொல்கத்தாவில் நடக்கும் கடைசி ஆட்டம் இதுதான், நீங்கள் சிக்ஸர்களை விளாசும்போதெல்லாம், உண்மையில் நான் மகிழ்ச்சியின் உச்சத்தில் இருந்தேன்” என்றார்.

A special interview of a special man by his special woman. A video which will make you go all Awww @28anand brings @Russell12A & his wife @JAssymLOra11 in one frame after @KKRiders' win last night at the Eden Gardens. #KKRvMI



Watch the full - https://t.co/hNRctwAiRs pic.twitter.com/NNxfP5w7tE