AnbuDen சூப்பர் தேங்க்ஸ்... இதுதான் CSK தோனியிஸம் #LapOfHonour | Chennai Super Kings' Lap of honour after the last home league game

#AnbuDen சூப்பர் தேங்க்ஸ்... இதுதான் CSK தோனியிஸம் #LapOfHonour

கிரிக்கெட் என்பது இந்தியா போன்ற நாடுகளில் விளையாட்டு என்பதைக் கடந்து, அதுவொரு எமோஷன். அதனால்தான், உலகக்கோப்பையில் தோற்றால், அறிமுக வீரர் என்றும் பாராமல், ஒருகாலத்தில் தோனியின் வீட்டைக்கூட சேதப்படுத்தினார்கள். இந்திய கிரிக்கெட் என்பதே எமோஷன் என்னும்போது, மாநில போர்களான ஐபிஎல் போன்ற தனியார் விளையாட்டுகள் இன்னும் சிறப்பான எமோஷனல் அட்டூழியங்கள்.

இந்தியாவில் இருக்கும் மற்ற அணிகளைவிடவும் அதிக ரசிகர்கள்; அதுவும் ஒவ்வொரு சீஸனிலும் அதிகமாகிக்கொண்டே இருக்கும் ரசிகக்கூட்டம். எமோஷனல் இடியட்டுகள், சூதாட்டம், தோனி செய்வது PR Stunt என ஆயிரம் எதிர்கோஷ்டிக் கூச்சல்கள் இருந்தாலும், `நம்ம ஊரு சென்னைக்கு, பெரிய விசில் அடிங்க' என்ற குரல் மட்டும் ஆண்டுக்கு ஆண்டு அதிகரிக்கும் சத்தத்துடன் ஒலித்துக்கொண்டுதான் இருக்கிறது. ஒரு Franchise தன் ரசிகர்களை எப்படி நடத்த வேண்டும், அவர்களை எப்படி அணுக வேண்டும் என்பதில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி எப்போதுமே டாப்ஸ்டார் தான். CSK is not a team; Its an emotion என்பார்கள். அதை நேற்றும் மெய்ப்பித்துக்காட்டினர்.

இரண்டாண்டு சூதாட்டத் தடை, சென்ற சீசன் சென்னையில் போட்டி நடக்காதது என்பதையெல்லாம் தாண்டி அதைச் சாத்தியப்படுத்தி இருக்கிறது CSK. பூனேவுக்கே ரசிகர்களைக் கூட்டிச் செல்வதில் இருந்து, ஹர்பஜன் சிங்கை புலவராக்கி, தமிழில் ட்வீட் செய்ய அட்மின் செட் செய்வது வரை மற்ற அணி ரசிகர்களையும், அட்மின்களையும் பொறாமைப்படவே வைக்கின்றன.

இந்த சீசனில் சென்னையில் நடைபெறும் கடைசி ஆட்டத்திலும் சென்னை அசுர வெற்றி. இரண்டாம் இடத்தில் இருக்கும் டெல்லியை 100 ரன்களுக்குள் சுருட்டியது. தோனியின் மின்னல் வேக ஸ்டம்பிங் பற்றி மட்டுமே தனியாக ஒரு கட்டுரை எழுதலாம்.

நேற்றைய போட்டி முடிந்ததும் #AnbuDen சூப்பர் தேங்க்ஸ் எனக் களைகட்டியது ஸ்டேடியம். மைதானத்தின் அனைத்து இடங்களும், #AnbudenSuper Thanks என மஞ்சள் ஒளியில் மின்னின. பயிற்சிப்போட்டி என்றாலே, ஹவுஸ்ஃபுல் போர்டுடன் இருக்கும் சென்னை ரசிகர்களுக்கு , நேற்று நடந்தது எல்லாம் டபுள் போனஸ். டென்னிஸ் பேட், டென்னிஸ் பந்து என ரசிகர்களின் பக்கம் பந்துமழை பொழிந்தனர் சென்னை வீரர்கள். 'இது விக்ரமன் சார் படம் ' என்பது போல் குடும்பம் குடும்பமாக களமிறங்கினர் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் வீரர்கள். அனைத்து சீசனிலும் ப்ளே ஆஃப் சென்றது, இந்திய அணியின் கேப்டன் தோனி (பெரும்பாலான சீசன்களின்போது அவர் கேப்டன்) சென்னையை வழிநடத்துவது என்பதை எல்லாம் மீறி, இந்த ரசிகர்களின் கனெக்ட் தான் இந்த அளவுக்கு ஒன்றைக் கொடுக்கமுடிகிறது.

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் பற்றி உங்களுக்கு பிடித்த விஷயங்களை கமென்ட்டில் பதிவு செய்யவும்.