`என்னால நம்பவே முடியல; கண்ணைக் கசக்கிப் பார்த்தேன்!' - விராட் கோலியின் டாஸ் ரியாக்ஷன் #RCBvSRH | IPL2019: RCB won the toss and elected to bowl against SRH

சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்கெதிரான ஐபிஎல் லீக் போட்டியில் டாஸ் வென்ற ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியின் கேப்டன் விராட் கோலி ஃபீல்டிங் தேர்வு செய்தார்.

பெங்களூரு சின்னச்சாமி மைதானத்தில் நடைபெறும் இந்தப் போட்டி நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் ஆர்.சி.பிக்குக் கடைசி போட்டியாகும். பிளே ஆப் சுற்றுக்குத் தகுதிபெறாத நிலையில், இந்தப் போட்டியில் வென்று, வெற்றியுடன் விடைபெற வேண்டும் என்ற எண்ணத்துடன் ஆர்.சி.பி அணி களமிறங்குகிறது. அதேநேரம், மும்பைக்கு எதிரான கடந்த போட்டியில் சூப்பர் ஓவர் வரை சென்று தோல்வியைத் தழுவிய ஹைதராபாத் அணி, இன்றைய போட்டியில் வென்றால் மட்டுமே பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேற முடியும் என்ற நிலையில் களம்காண்கிறது.

இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற பெங்களூரு அணியின் கேப்டன் விராட் கோலி ஃபீல்டிங் தேர்வு செய்தார். டாஸை வென்ற பின்னர், வர்ணனையாளராக இருந்த சைமன் டல், விராட் கோலியுடன் எதைத் தேர்வு செய்யப் போகிறீர்கள் என்று சிரித்தபடியே கேட்டார். அதற்குப் பதிலளித்த கோலி, ஃபீல்டிங் தேர்வு செய்வதாகக் கூறியதுடன், `இந்த உணர்வு அற்புதமானது. இந்த வாய்ப்பு (டாஸ் வென்று முதலில் பேசும் வாய்ப்பு) மற்ற கேப்டன்களைப் போல் எனக்கு எத்தனை முறை கிடைத்திருக்கிறது எனத் தெரியவில்லை' என்று சிரித்துக்கொண்டே கூறினார். டாஸை வென்றதை தான்னால் நம்பவே முடியவில்லை என்று கண்களைக் கசக்கி மீண்டும் பார்த்ததாக சைகையிலேயே யாரிடமோ சொல்லியபின்னர் கோலி மைதானத்தை விட்டு வெளியேறினார்.

நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் 14வது போட்டியில் ஆர்.சி.பி விளையாடும் நிலையில், இதுவரை 4 போட்டிகளில் மட்டுமே விராட் கோலி டாஸில் வென்றிருக்கிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அதேபோல், சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியும் 4 போட்டிகளில் மட்டுமே டாஸை வென்றிருக்கிறது.

மேலும் அவர் பேசுகையில், `இது ரசிகர்களுக்கானது. கடைசி லீக் போட்டி என்ற போதிலும் எங்களுக்கு ஆதரவளிக்க பெரிய எண்ணிக்கையில் ரசிகர்கள் திரண்டிருக்கின்றனர்' என்று கூறி நெகிழ்ந்தார். ஆர்.சி.பி மூன்று மாற்றங்களுடன் களம்காண்கிறது. ஸ்டோய்னிக்ஸ், நெகி மற்றும் க்ளாசன் ஆகியோருக்குப் பதிலாக காலின் டி கிராண்ட்ஹோம், வாஷிங்டன் சுந்தர் மற்றும் ஹெட்மெயர் ஆகியோர் பிளேயிங் லெவனில் இடம்பெற்றிருக்கின்றனர்.

The coin toss falls in Skipper Virat Kohli's favour and he elects to bowl first against the @SunRisers#RCBvSRH pic.twitter.com/1tD7JiPD39