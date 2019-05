பெண்கள் டி20-யில் பங்கேற்கும் முதல் காஷ்மீர் கிரிக்கெட் வீராங்கனை #WIPL | Women's t20 challenge to kick start today

பெண்கள் டி20-யில் பங்கேற்கும் முதல் காஷ்மீர் கிரிக்கெட் வீராங்கனை #WIPL

இத்தனை ஆண்டுகளாக ஆண்கள் கிரிக்கெட்டுக்கு மட்டுமே இருந்த கொண்டாட்டம், இப்போது பெண்கள் கிரிக்கெட்டுக்கும் விசில் அடிக்கத் தொடங்கியுள்ளது. மித்தாலி ராஜ், ஸ்மிரிதி மந்தானா, ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் என ஸ்டார் ப்ளேயர்களுக்கு ரசிகர்கள் முளைத்திருக்கிறார்கள். கடந்த ஆண்டு, ஐபிஎல் தொடர் நடந்துகொண்டிருக்கும்போதே எந்த விளம்பரமும் இன்றி பெண்களுக்கான டி20 சாலஞ்ச் தொடர் நடந்து முடிந்தது. ஆனால் இம்முறை அப்படியில்லை. பெண்கள் கிரிக்கெட்டின் வளர்ச்சி உலகெங்கிலும் அதிகரித்துள்ள நிலையில், புதுப்பொலிவுடன் பெண்களுக்கான டி20 சாலஞ்ச் இரண்டாவது சீசன் ஜெய்ப்பூர் சவாய் மான்சிங் மைதானத்தில் இன்று தொடங்குகிறது.

முதல் சீசனில், ஸ்மிரிதி மந்தானா தலைமையிலான ட்ரயல்பிளேஸர்ஸ் அணியும் ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் தலைமையிலான சூப்பர் நோவாஸ் அணியும் பங்கேற்றன. இந்த முறை, மித்தாலி ராஜ் தலைமையிலான வெலோசிட்டி, மூன்றாவது அணியாக சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. இந்த மினி தொடரில், இந்திய வீராங்கனைகள் மட்டுமின்றி நியூசிலாந்து, இங்கிலாந்து, வங்கதேசம், இலங்கை, வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகளைச் சேர்ந்த முன்னணி கிரிக்கெட் வீராங்கனைகளும் கலந்து கொள்கின்றனர். ஒவ்வொரு அணியும் மற்ற இரு அணிகளுடன் தலா ஒரு முறை போட்டியிடும். முதல் இரண்டு இடங்களைப் பிடிக்கும் அணிகள், ஃபைனலில் மோதுகின்றன. கடந்த ஆண்டைவிட இந்த ஆண்டு சில முக்கிய மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளது, பெண்கள் கிரிக்கெட்டின் வளர்ச்சியை இரட்டிப்பாக்கும் எனத் தெரிகிறது.

கடந்த ஆண்டு போட்டிகள் மதியம் 2 மணிக்குத் தொடங்கப்பட்டது. ரசிகர்களைக் கவரும் ப்ரைம் டைமில் போட்டி நடத்தப்படாதது பெரும் பின்னடைவாக அமைந்த நிலையில், இந்த ஆண்டு நான்கில் மூன்று போட்டிகள் இரவு 7:30 மணிக்குத் தொடங்குகின்றன. மேலும், ஐபிஎல் சீசன் இன்னும் முடிந்திடாத நிலையில், கடைசி வாரத்தில் நடைபெறும் ப்ளே ஆஃப் போட்டிகளுக்கு இடையே இப்போட்டிகள் நடத்தப்படுவது அதிக ரசிகர்களின் கவனத்தைப் பெரும். பெண்கள் டி20 சாலஞ் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் சேனலில் ஒளிபரப்பாக உள்ளது.

மேலும், ஐபிஎல் விதிமுறைகளைப் பின்பற்றியே இத்தொடரின் அணி வீராங்கனைகள் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர். ஒவ்வோர் அணியிலும் நான்கு வெளிநாட்டு வீராங்கனைகளும், 13 இந்திய வீராங்கனைகளும் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர். இந்தியாவின் பல்வேறு மாநிலங்களைச் சேர்ந்த வீராங்கனைகள் கலந்துகொள்ளும் இந்தத் தொடரில், மொத்தம் 27 வீராங்கனைகள் விளையாட உள்ளனர். இதில், ஜம்மு - காஷ்மீரைச் சேர்ந்த ஜேஸியா அக்தரின் பெயரும் இடம் பெற்றுள்ளது. பஞ்சாப் அணிக்காக விளையாடி வரும் ஜேஸியா, பல இக்கட்டான சூழலையும் தாண்டி கிரிக்கெட்டில் முத்திரைப் படைக்கப் போராடி வருகிறார். இந்தத் தொடரில், ஸ்மிரிதி மந்தானாவின் ட்ரெயில்ப்ளேசர்ஸ் அணியில் இடம் பிடித்துள்ளார்.

போட்டிக்கு முன்னதாக பேசிய வெலோசிட்டி அணி கேப்டன் மித்தாலி ராஜ், ``கடந்த ஆண்டு இரண்டு அணிகளுடன் தொடங்கப்பட்ட மினி தொடரில் இப்போது மேலும் ஒரு புதிய அணி இணைந்துள்ளது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. உலகின் முன்னணி வீராங்கனைகளுடன் சேர்ந்து விளையாடுவது, உள்ளூர் இளம் வீராங்கனைகளுக்கு சிறப்பான அனுபவத்தைக் அளிக்கும். ஐபிஎல் போன்றொரு தொடரை பெண்கள் கிரிக்கெட்டிலும் தொடங்க பிசிசிஐ ஆலோசனை நடத்த வேண்டும். இந்த மினி தொடர் அடுத்த ஆண்டு இன்னும் பிரமாண்டமாக மாறும் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது" என்றார்

பெண்கள் கிரிக்கெட்டின் வளர்ச்சிக்கு இது ஒரு நல்ல தொடக்கம் என்பதால் உலக கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் இந்த மினி தொடருக்கு நல்ல வரவேற்பு தருவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

பெண்கள் டி20 சாலஞ்ச் தொடருக்கான அனைத்துப் போட்டிகளும் ஜெய்ப்பூர் சவாய் மான்சிங் மைதானத்தில் நடைபெறுகின்றன.

மே 6 - சூப்பர் நோவாஸ் vs டிரெயில்ப்ளேசர்ஸ் - மாலை 7:30 மணிக்கு

மே 8 - டிரெயில்ப்ளேசர்ஸ் vs வெலோசிட்டி - மாலை 3:30 மணிக்கு

மே 9 - சூப்பர்நோவாஸ் vs வெலோசிட்டி - மாலை 7:30 மணிக்கு

மே 11 - இறுதிப்போட்டி - மாலை 7:30 மணிக்கு

அணி விவரம்

சூப்பர்நோவாஸ்: ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் (கேப்டன்), அனுஜா பாடில், அருந்ததி ரெட்டி, ஜெமிமா ராட்ரிக்ஸ், மான்சி ஜோஷி, பூனம் யாதவ், ப்ரியா பூனியா, ராதா யாதவ்ம, தானியா பாடியா (விக்கெட் கீப்பர்), சமாரி அட்டப்பட்டு, லியா தஹுஹு, சோஃபி டிவைன், நடாலி ஷிவர்



ட்ரெயில்பிளேசர்ஸ்: ஸ்மிரிதி மந்தானா (கேப்டன்), பாரதி ஃபுல்மாலி, ஹேமலதா, தீப்தி ஷர்மா, ஹர்லீன் டியோல், ஜஸிய அக்தர், ஜூலன் கோஸ்வாமி, கல்பனா (விக்கெட் கீப்பர்), ராஜேஸ்வரி கேக்வாட், சூஸி பேட்ஸ், சோஃபி எக்லஸ்டோன், சகேரா செல்மான், ஸ்டெஃபினி டெய்லர்

வெலோசிட்டி: மித்தாலி ராஜ் (கேப்டன்), தேவிகா வைத்யா, எக்தா பிஷ்ட், கோமல் சன்சாட், செஃபாலி வர்மா, சிக்க பாண்டே, சுஷ்மா வெர்மா (விக்கெட் கீப்பர்), சுஷ்ரி திப்யதர்ஷினி, வேதா கிருஷ்ணமூர்த்தி, அமீலியா கேர், டேனியல் வியாட், ஹேலி மேத்யூஸ், ஜஹனரா அலம்.