`கம்பேக்னா இப்படி இருக்கணும்!’ – பார்சிலோனாவுக்கு பாடம் எடுத்த `நெவர் கிவ் அப்’ லிவர்பூல்! | Liverpool's greatest comeback in champions league

`கம்பேக்னா இப்படி இருக்கணும்!’ – பார்சிலோனாவுக்கு பாடம் எடுத்த `நெவர் கிவ் அப்’ லிவர்பூல்!

ந ட்சத்திரங்கள் இருக்கட்டும், சிறந்த டீம் இருக்கட்டும், உலகக்கோப்பை ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். கால்பந்தில் நீங்கள் எப்போதும் நினைவு வைத்திருக்கவேண்டிய சொல் `Never Give up'. நேற்று லிவர்பூல் மற்றும் பார்சிலோனாவுக்கு இடைய நடந்த ஆட்டம் கால்பந்து ரசிகர்களின் மனதில் இந்த வார்த்தையை ஆழமாகப் பதியவைத்திருக்கும். அரை இறுதியின் முதல் லெக்கில் பார்சிலோனா 3-0 என வெற்றிபெற்றது. அவே கிரவுண்டில் ஒரு கோல்கூட அடிக்காத நிலையில் லிவர்பூல் இந்த லெக்கில் 3-க்கு அதிகமான கோல்களை அடிக்கவேண்டிய சூழல். பார்சிலோனா ஒரு கோல் அடித்தால்கூட போதும். ஆனால், இந்த ஒற்றை வார்த்தை, Never Give up நேற்றைய போட்டியையே மாற்றிவிட்டது.

கடைசியாக 2005-ல் சாம்பியன்ஸ் கோப்பையை வாங்கிய பிறகு இரண்டு முறை ஃபைனலுக்கு முன்னேறியும் லிவர்பூல் கிளப்பால் மீண்டும் சாம்பியன்ஸ் பட்டம் வாங்கமுடியவில்லை. இந்தப் போட்டியில் நட்சத்திர நாயகர்கள் சலா, ஃபிர்மினோ இருவரும் இல்லை. ஆனாலும், இறக்கப்போகும் காதலின் இறுதிமூச்சை கையில் ஏந்தியபடி விளையாடியது லிவர்பூல்.

2016-ல் அட்லெட்டிகோவிடம் 2 கோல் முன்னிலை இருந்தும் 2-ம் லெக்கில் தோற்றது, 2017-ல் PSG உடன் 6 கோல் அடித்து காலிறுதிக்கு வந்தும், யுவென்டஸுக்கு எதிராக ஒரு கோல் கூட அடிக்காமல் தோற்றது, 2018-ல் மூன்று கோல் முன்னிலையில் இருந்தும் ரோமாவிடம் 2-ம் லெக்கில் தோற்றது என எதிர்பாராத சாம்பியன்ஸ் லீக் ரெக்கார்டுகளோடு களமிறங்கியது பார்சிலோனா.

சாடியோ மானே மின்னல் வேகத்தில் கிடைக்கும் கேப்பில் எல்லாம் புகுந்து கோல் போஸ்ட்டுக்கு ஓட பார்சிலோனாவில் செர்ஜியோ ரொபர்ட்டோவை தவிர யாராலும் மானேவைப் பிடிக்கமுடியவில்லை. மானே ஒரு பக்கம் மின்னல் வேகம் என்றால், சலாவுக்கு பதிலாகக் களமிறங்கிய 24 வயது ஒரிகி புல்லட் வேகம். ப்ரீமியர் லீக், உலகக்கோப்பை போட்டிகளில் ஹெண்டர்சனின் டிஃபென்ஸை பார்த்திருப்போம். ஆனால், நேற்றைய போட்டியில் வாழ்வா, சாவா போராட்டத்தில் ஹெண்டர்சனின் அட்டாக்குகள் ஒவ்வொன்றும் பார்சிலோனாவுக்கு மரண அடியைக் கொடுத்தது.

ஜோர்டி ஆல்பா கொடுத்த தவறான பாஸை வழியிலேயே வாங்கி அதை கோல்போஸ்ட்டுக்கு அடித்தார் ஹெண்டர்சென். கோல்கீப்பர் ஸ்டெஜன் பந்தைத் தட்டிவிட, மீண்டு வந்த பந்தை கோல்போஸ்ட்டுக்குள் அடித்து கோலாக்கினார் ஒரிகி. ஜெரார்டு பீகே, ரொபர்ட்டோ, லெங்லெட் ஒருவரும் ரைட்பேக்கில் இல்லை. ஒரு மோசமான பாஸ், கூடவே டிஃபென்சில் அவ்வளவு பெரிய ஓட்டை. இதை பார்சிலோனா கவனிக்கவேயில்லை. முதல் கோல் விழுந்தவுடன் சுதாரித்துக்கொண்டு மெஸ்ஸி முன்னேறி விளையாடினார். மெஸ்ஸி, கொடினியோ அடித்த இரண்டு ஷாட்டையும் அசால்ட்டாக தட்டிவிட்டார் லிவர்பூல் கோல்கீப்பர் ஆலிசன். பார்சிலோனா பலமுறை முன்னேறியும் லிவர்பூலின் டிஃபென்ஸை உடைக்கமுடியவில்லை. முதல் பாதியில் லிவர்பூல் ஒரு கோல் மட்டுமே அடித்திருந்த நிலையில் மொத்த வித்தையையும் இறக்கியது இரண்டாம் பாதியில்தான்.

சுவாரஸுடன் ஏற்பட்ட மோதலில் காயமாகி ராபர்ட்ஸன் வெளியேற, வீக்காக இருந்த லெஃப்ட் பேக்கை மில்னரை வைத்து சரிக்கட்டினார் லிவர்பூல் மேனேஜர் க்லூப். மில்னர் இடத்தில் சப்ஸ்டிட்யூட்டாக வினல்டமை இறக்கி டீமை பலப்படுத்தினார். காற்று மட்டுமல்ல ரசிகர்களின் உற்சாக கோஷங்களும் லிவர்பூல் பக்கம் திரும்ப ஆரம்பித்தது. 53-வது நிமிடம் லிவர்பூலின் இரண்டாவது கோல். ரேகிடிச் கொடுத்த பந்தை ஆல்பா, அர்னால்டிடம் விட்டுக்கொடுக்க, அவர் கொடுத்த லோ-கிராஸை கோலாக்கினார் வினல்டம். ரசிகர்களின் உற்சாகம் காதுகளைக் கிழிக்க ஆரம்பித்தது. குதித்துக் குதித்து பூகம்பத்தையே வரவழைத்த இந்த ரசிகர்கள் லிவர்பூலுக்கு நம்பிக்கை வரவழைக்கமாட்டார்களா என்ன?!

55-வது நிமிடம் பார்சிலோனாவின் 9 வீரர்கள் பெனல்ட்டி பாக்ஸுக்குள் இருக்க, அதையும் தாண்டி புனிதமான ஒரு கிராஸை கொடுத்தார் செர்டான் ஷக்கிரி. வந்த பந்தை ஹெட்டர் மூலம் மீண்டும் கோல்போஸ்ட்டுக்குத் தள்ளினார் வினல்டம். பார்சிலோனாவை வெளியே துரத்திய அந்த 4-வது கோலைத்தான் கோல்கீப்பர் ஸ்டெஜன் உட்பட யாருமே எதிர்பார்க்கவில்லை. செட் பீஸ் கார்னர் எடுக்கச்சென்ற அர்னால்டு ஆளை மாற்றுவது போல வெளியேற, பார்சிலோனா வீரர்கள் ரிலாக்ஸான நேரத்தில் மீண்டும் மைதானத்துக்குள் வந்து சட்டென கார்னர் கிராஸ் கொடுக்க, பேசி வைத்ததுபோல அந்தப் பந்தை காலில் வாங்கி கோலாக்கினார் ஒரிகி. `இதெல்லாம் என்ன நியாயம்’ என பார்சிலோனா வீரர்கள் ரெஃப்ரியிடம் முறையிட, `ரூல்புக்ல இருக்கு பாஸ்’ என அவர்களை அனுப்பிவிட்டார் ரெஃப்ரி. டெர்மினேட்டர் பார்சிலோனாவை போட்டுத்தாக்கிய அர்னால்டின் பிளான் செம!

`அப்போ... பார்சிலோனா ஒண்ணுமே பண்ணலையா’ எனக் கேட்காதீர்கள். ஸ்டாப்பேஜ் டைமில் பேய்பிடித்தது போல விளையாடினார்கள் பார்சிலோனா வீரர்கள். பாவம் நேரம் போதவில்லை. கடந்த ஆண்டு சாம்பியன்ஸ் கோப்பையின் இறுதிப் போட்டியில் லிவர்பூலின் ஆட்டத்தைக் கால்பந்து ரசிகர்கள் மெச்சிக்கொண்டிருந்த தருணத்தில், சலா தோள்பட்டை காயம் காரணமாக கண்ணீரோடு வெளியேறிய மொமன்ட், காயத்தின் வலியை விடத் தோல்வியின் வலி பெரியது என உணர்த்தியது. இந்தமுறை சாம்பியன்ஸ் லீக் அரையிறுதியில், காயம் காரணமாக வெளியே இருந்த சலா, லிவர்பூல் ஜெயித்தவுடன் 'Never Give up' என்ற டி- ஷர்ட்டோடு வெற்றியைக் கொண்டாடும் அந்தக் காட்சி, வரலாற்றில் தொலைந்தாலும் மீண்டு எழும். பார்சிலோனா ரசிகர்களே Never Give Up.