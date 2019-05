`நான் மூன்று ரன்கள் ஓடிவிட்டேனே’ - முதல் ஓவர் குழப்பம் குறித்து வாட்சன் டுப்ளெஸ்ஸிஸ் ஜாலி உரையாடல் | Faf shares about partnership with watson

நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில், சென்னை அணிக்கு பெரும் பிரச்னையாக இருந்தது, அணியின் தொடக்க வீரர்களின் செயல்பாடுதான். ஒன்று இருவரும் சொதப்புவார்கள் அல்லது ஒருவர் சொதப்புவார். இப்படியே சென்னை போட்டியைப் பார்த்தவர்கள், நேற்று தொடக்க ஆட்டக்காரர்கள் வாட்சன் டுப்ளெஸ்ஸிஸ் ஆட்டத்தைக் கண்டு அசந்துவிட்டனர். இறுதிப் போட்டியில், இந்தக் கூட்டணி கலக்கிவிட்டால் கப் நமதே எனச் சொல்லிவருகின்றனர் சென்னை ரசிகர்கள்.

நேற்றைய போட்டியின் தொடக்கத்தில், வாட்சன் திணற டுப்ளெஸ்ஸிஸ் அவருக்கும் சேர்த்து அதிரடியாக ஆடினார். ஆட்ட நாயகன் விருதுவென்ற டுப்ளெஸ்ஸிஸ் பேசுகையில், ``போட்டி தொடங்கும் முன் நாங்கள் ஆட்டம் குறித்து பேசிக்கொண்டோம். கடந்த 5-6 போட்டிகளில் நாங்கள் சிறப்பாக ஆடவில்லை. ஆனால், ஒரு அணியாகப் பெரிய போட்டிகளில் சிறப்பாகச் செயல்பட முடியும் என்ற நம்பிக்கை மட்டும் இருந்தது.

கடந்த போட்டியை ஒப்பிடும்போது, எங்கள் வீரர்கள் சில நல்ல ஷாட்டுகளை ஆடினர். எங்களின் பலம் எங்களுக்குத் தெரியும். பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்துவிட்டால், எல்லாமே சிறப்பாக அமையும். தொடக்கத்தில் 3-4 ஓவர்களில் ரன்கள் சேர்க்கவில்லை என்றாலும் ஒன்றும் பிரச்னை இல்லை. அப்படிப்பட்ட மிடில் ஆர்டரைக் கொண்டுள்ளோம். அவர்களால் ஆட்டத்தை மீட்டுக்கொண்டு வர முடியும்” என்றார்.

வாட்சன் நன்றி தெரிவித்தது தொடர்பாகப் பேசிய டுப்ளெஸ்ஸிஸ், ``தொடக்கத்தில் நான் அதிரடியாக விளையாடியதற்கு வாட்சன் ஏற்கெனவே நன்றி சொல்லிவிட்டார். இறுதிப் போட்டியில் இருவரும் தொடக்கம் முதலே அதிரடியாக ஆடுவோம் என நம்புகிறேன்” என்றார்.

போட்டி முடிந்த பின்னர், வாட்சன் மற்றும் டுப்ளெஸ்ஸிஸ் ஜாலியாகப் பேசிக்கொண்டிருந்தனர். அப்போது வாட்சன், குவாலிஃபையர் ஆட்டம்குறித்து கேள்விகேட்க, ``முதல் ஓவரில் ஏற்பட்ட குழப்பத்தைத் தவிர்த்து, எல்லாம் நல்ல படியாக நடந்தது” என்றார். அப்போது குறுக்கிட்ட வாட்சன், “என்ன சொல்கிறீர்கள்? நாம்தான் ஒரு ரன் எடுத்துவிட்டோமே” என்றார். அதற்கு டுப்ளெஸ்ஸிஸ், ``நான் மூன்று ரன்கள் ஓடிவிட்டேன்” என்றார் நகைச்சுவையாக...

இறுதிப் போட்டியில் மும்பை அணிக்கு எதிராக நடைபெறவுள்ள ஆட்டம்குறித்துப் பேசும்போது, டுப்ளெஸ்ஸிஸ் ``ஐபிஎல் தொடரின் இரண்டு சிறந்த அணிகள் மோத உள்ளது . நிச்சயம் சவாலாகத்தான் இருக்கும். மும்பை சென்னை அணியை மூன்று முறை வீழ்த்தியுள்ளனர். எனினும், இறுதிப் போட்டிகளில் சிறப்பாக விளையாடும் நீங்கள் (வாட்சன்) இருக்கிறீர்கள். இறுதிப் போட்டிகளில் சதம் அடிப்பவர் ஆயிற்றே” என்றார் சிரிப்புடன்.

கடந்த ஐபிஎல் தொடரின் இறுதி ஆட்டத்தில், வாட்சன் ஹைதராபாத் அணிக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் அதிரடியாகச் சதம் அடித்தார். அவரது அதிரடியான ஆட்டத்தினால், சென்னை அணி கடந்த வருடம் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றது குறிப்பிடத்தக்கது.

This run out chance could have been the Xfactor @DelhiCapitals on today's semi final. At this stage of the game can't miss opportunities like one. Watson cost them in big way on today's game. #CSKvDC pic.twitter.com/ZjqO4NpSiJ