`உங்க கவனத்துக்கு கோச்!' - மும்பை ரசிகரின் `பலே' ப்ளானும் சி.எஸ்.கேவின் ரியாக்ஷனும் #MIvCSK #IPL2019Final | CSK twitter handle shares MI fan's plan for final clash

`உங்க கவனத்துக்கு கோச்!' - மும்பை ரசிகரின் `பலே' ப்ளானும் சி.எஸ்.கேவின் ரியாக்ஷனும் #MIvCSK #IPL2019Final

ஐபிஎல் 2019-ன் இறுதிக்கட்டத்தில் இருக்கிறோம். ஹைதராபாத் ராஜீவ்காந்தி சர்வதேச மைதானத்தில் இன்று நடைபெறும் இறுதிப் போட்டியில் நடப்புச் சாம்பியன் சென்னை சூப்பர்கிங்ஸ் அணியும் டேபிள் டாப்பர்ஸ் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியும் மோதுகின்றன. #MIvCSK.

சி.எஸ்.கே மற்றும் மும்பை அணிகள் நான்காவது முறையாக ஐபிஎல் இறுதிப் போட்டியில் பலப்பரீட்சை நடத்துகின்றன. ஏற்கெனவே 2010, 2013 மற்றும் 2015ம் ஆண்டுகளில் இரு அணிகளும் இறுதிப் போட்டியில் மோதின. இதில், இரண்டு போட்டிகளில் மும்பையும் ஒரு போட்டியில் சென்னையும் வென்றிருக்கின்றன. ஐபிஎல் தொடரின் இரண்டு முன்னணி அணிகள் மோதுவதால் இன்றைய இறுதிப் போட்டியின் மீதான எதிர்பார்ப்பு எகிறிக் கிடக்கிறது. ஐபிஎல் தொடரின் இந்தியா - பாகிஸ்தான் என இரு அணிகள் மோதும் போட்டியை ரசிகர்கள் வர்ணித்து வருகின்றனர். ஏற்கெனவே நடந்த லீக் போட்டிகள் இரண்டு மற்றும் குவாலிஃபையர் -1 என மூன்று போட்டிகளிலும் மும்பை வெற்றிபெற்றிருக்கிறது. இதனால், இன்றைய போட்டியில் வென்று அதற்குப் பதிலடி கொடுக்க வேண்டும் என சி.எஸ்.கே ரசிகர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.



களத்தில் அணிகள் மோதிக்கொள்வது போல், இரு அணிகளின் ரசிகர்களும் சமூக வலைதளங்களில் மீம்ஸ்களால் ஒருவரை ஒருவர் கலாய்த்துக் கொண்டிருக்கின்றனர். சி.எஸ்.கே ரசிகர்கள் வடிவேலு மீம்ஸ்களால் சோசியல் மீடியாக்களை அலறவிட்டுக் கொண்டிருக்கின்றனர். அவர்களுக்கு மும்பை ரசிகர்களும் பதில் மீம்ஸ்களை அள்ளித் தெளித்துக் கொண்டிருக்கின்றனர்.

இதற்கெல்லாம் ஒருபடி மேலேபோய், மும்பை ரசிகர் ஒருவர், ஃபைனலில் சி.எஸ்.கே எதிர்க்கொள்ளலாம் என ஒரு பெரிய திட்டத்தையே போட்டிருக்கிறார். `How to tackle CSK in Final' என்ற தலைப்பில் வெள்ளைத்தாளில் பாயிண்டுகளாக எழுதி வைத்திருக்கிறார் அந்த ரசிகர்.

இறுதிப் போட்டியில் களமிறங்க வேண்டிய காம்பினேஷன், வெளிநாட்டு வீரர்கள், பேட்டிங், பௌலிங்கில் செய்ய வேண்டியது என நீள்கிறது அந்தப் பட்டியல். மும்பை இந்தியன்ஸ் ரசிகர்கள் என்ற வாசகத்தோடு அந்த ப்ளான் நிறைவு பெற்றிருக்கிறது. இதுகுறித்து புகைப்படத்துடன் இரு அணிகளின் அதிகாரபூர்வ ட்விட்டர் ஹேண்டில்களை டேக் செய்து சி.எஸ்.கே ரசிகர் ஒருவர் பகிர்ந்திருக்கிறார். அந்த ரசிகரின் ட்வீட் சி.எஸ்.கேவின் அதிகாரபூர்வ ஹேண்டிலிலும் பகிரப்பட்டிருக்கிறது. `இறுதிப் போட்டியில் சி.எஸ்.கேவை எப்படி எதிர்க்கொள்ளலாம் என ரசிகர் ஒருவர் ப்ளான் போட்டிருக்கிறார். இதை உங்கள் கவனத்துக்குக் கொண்டுவருகிறோம் கோச்' என்று கூறி சி.எஸ்.கேவின் தலைமைப் பயிற்சியாளர் ஸ்டீபன் ஃபிளமிங்கை டேக் செய்து பகிரப்பட்டிருக்கிறது. இந்த ட்வீட் வைரலாகி வருகிறது.