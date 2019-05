`ஏன் யாரிடமும் சொல்லாமல் ஆடினீர்கள்; வி லவ் யூ வாட்டோ’ - வாட்சனுக்காக உருகும் ரசிகர்கள் | blood flowing from Shane Watson knee

கிரிக்கெட் விளையாட்டு என்பதைக் கடந்து நெடுங்காலமாகிவிட்டது. அதை அவர்கள் காதலிக்கிறார்கள்; கொண்டாடுகிறார்கள்; அழுகிறார்கள்; சிரிக்கிறார்கள்; ஆர்ப்பரிக்கிறார்கள். தோனி அவுட்டானால் இங்கே அழுகை பீறிடுகிறது. ஸ்டம்ப்பிங் செய்தால் ரசித்து சிலாகிக்கின்றனர். சி.எஸ்.கே தோற்கும் என்பதை அவர்கள் வெறும் பேச்சாகக்கூட பேச மறுக்கிறார்கள். அப்படியொரு எதிர்பார்ப்பில் தான் மும்பையுடனான ஃபைனல்ஸை சி.எஸ்.கே சந்தித்தது. 1 ரன்னில் கோப்பை கைவிட்டுப்போனது. ஆனால், அவர்கள் அதுகுறித்து பெரிதாக அலட்டிக்கொள்ளவில்லை. `ஜெயித்தாலும் தோற்றாலும் வி லவ் சி.எஸ்.கே’ `ஆல் வேஸ் பி எ சி.எஸ்.கே ஃபேன்’ என்று மார்தட்டிக்கொள்கிறார்கள். அவர்களுக்கு வெற்றி தோல்வி என்பது இரண்டாவது விஷயம்தான்.

சி.எஸ்.கே மட்டுமல்ல, ஆர்.சி.பி எத்தனை தோல்விகளைச் சந்தித்தாலும், அந்த அணியின் ரசிகர்கள் ஒருபோதும் அணியை வெறுத்து ஒதுக்குவதில்லை. `வி லவ்’ என்றபடி நேசித்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள். இப்படியான வெறித்தனமான, ஆத்மார்த்தமான ரசிர்களுக்காக களத்தில் இருப்பவர்களும் பல போராட்டங்களைச் சந்திக்கவேசெய்கிறார்கள். அப்படித்தான் தனக்குள் இருந்த காயத்தையும், வலியையும் பொருட்படுத்தாமல், 80 ரன்களை விளாசினார் வாட்சன். ரசிகர்கள் புருவத்தை உயர்த்தி வாட்சனின் ஆட்டத்தை ரசிக்க ஆரம்பித்தார்கள். அவர் எந்தச் சூழலில் இப்படி ரன்களைச் சேர்த்தார் என்பதை ஹர்பஜனின் இன்ஸ்டாகிராம் பதிவு வெளிப்படுத்தியது.

``போட்டியில் வாட்சன் ரன் ஓடும்போது டைவ் அடித்ததில் அவரது காலில் காயம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதை யாரிடமும் தெரிவிக்காமல் கடைசி வரை விளையாடியுள்ளார். போட்டிக்குப் பின்னர் காலில் ஏற்பட்ட காயத்திற்கு 6 தையல்கள் போடப்பட்டுள்ளன” என்றார். உறுதிப்படுத்த புகைப்படத்தையும் அவர் பதிவிட்டிருந்தார்.

இதைப் பார்த்த ரசிகர்கள், `யாரிடமும் சொல்லாமல் வலியுடனே ரன்களைச் சேர்த்திருக்கிறார் வாட்டோ. வி லவ் யூ’ `என்ன மாதிரியான அர்ப்பணிப்பை அணிக்கு வாட்சன் கொடுத்துள்ளார்... வியப்பாக இருக்கிறது. ஆட்டத்துக்குப் பிறகு 6 தையல்கள் போடப்பட்டுள்ளன’ என்று பதிவிட்டுள்ளனர். `ஹாட்ஸ் ஆஃப் வாட்சன்’ ``தோல்வியிலிருந்து மீளாத நிலையில் வாட்சன் காயத்துடன் போராடியதும், ரத்தமும் என் கண்களில் கண்ணீரை வரவழைக்கிறது” என்று நெகிழ்ந்துள்ளனர். மும்பை ரசிகர்கள் பலரும் வாட்சனின் இந்தச் செயலை வெகுவாகப் புகழ்ந்துள்ளனர்.

இதுதொடர்பாக மீம்ஸ்களும் வெளியாகியுள்ளன.

