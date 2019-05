ஜாம்பவான்களுக்கு அதிர்ச்சியளித்த அண்டர்டாக்ஸ்..! அசோசியேட் அணியிடம் தோற்ற முதல் அணி எது? | Biggest shocks in cricket world by associate teams

ஜாம்பவான்களுக்கு அதிர்ச்சியளித்த அண்டர்டாக்ஸ்..! அசோசியேட் அணியிடம் தோற்ற முதல் அணி எது?

கிரிக்கெட் வரலாற்றில் டெஸ்ட் அந்தஸ்து பெறாத கத்துக்குட்டி அணிகள் திறமையான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி பெரிய அணிகளை வீழ்த்தி ரசிகர்களை ஆச்சர்யத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளன.

தமிழ் சினிமாவில் பெரிய நடிகர்கள், பெரிய இயக்குநர்களின் படங்களோடு வெளிவரும் சிறிய படங்கள், முதல் நாளே காணாமல்போகும். சில படங்கள் விதிவிலக்கு. சிறந்த கதைக்களம் கொண்ட, சிறிய பட்ஜெட் படங்கள் பெரிய படங்களை ஓரம்கட்டி, அப்ளாஸ் அள்ளும். அதேபோல கிரிக்கெட் வரலாற்றில் டெஸ்ட் அந்தஸ்து பெறாத கத்துக்குட்டி அணிகள் பெரிய அணிகளை வீழ்த்தி ஆச்சர்யத்தில் ஆழ்த்தும். அப்படி, உலகக்கோப்பை வரலாற்றில் பெரிய அணிகளுக்கு ஷாக் கொடுத்த சில மொமன்ட்ஸ் இங்கே...



இந்தியா Vs இலங்கை ( ஓல்டு டிராஃபோர்ட், 1979)



1979-ம் ஆண்டு உலகக் கோப்பையின்போது, டெஸ்ட் அந்தஸ்து பெறாது ஒரு கத்துக்குட்டி அணி இலங்கை. டாஸ் வென்று இலங்கையை முதலில் பேட் செய்ய அழைத்தார் இந்திய கேப்டன் வெங்கட்ராகவன். இலங்கையின் சுனில் வெட்டிமுனி, ராய் தியாஸ், டுலீப் மெண்டிஸ் (Sunil Wettimuny, Roy Dias and Duleep Mendis) ஆகிய மூன்று பேட்ஸ்மேன்களும் அரைசதம் கடக்க 60 ஓவர்களில் 6 விக்கெட்டுகளை இழந்து 238 ரன்கள் எடுத்திருந்தது இலங்கை. சனிக்கிழமை இலங்கையின் ஆட்டம் முடிய, மழை பெய்ததால் இந்திய அணியின் ஆட்டம் திங்கள்கிழமைதான் முடிவுக்கு வந்தது. இந்திய அணி 54.1 ஓவர்களில் 191 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது. அதிகபட்சமாக திலீப் வெங்சர்கார் 57 பந்துகளில் 36 ரன்கள் குவித்திருந்தார். 57 பந்துகளில் 64 ரன்கள் குவித்த இலங்கையின் டுலீப் மெண்டிஸ் ஆட்ட நாயகன் விருது பெற்றார். முதன்முதலாக ஒரு அசோசியேட் அணியிடம் தோல்வியடைந்தது இந்திய அணிதான்!





ஜிம்பாப்வே Vs ஆஸ்திரேலியா (ட்ரென்ட் பிரிட்ஜ், 1983)



ஜிம்பாப்வே அணி விளையாடிய முதல் உலகக்கோப்பை அது. ஆனால், முதல் உலகக்கோப்பை போட்டியிலேயே ஆஸ்திரேலியாவை வீழ்த்தி கிரிக்கெட் வரலாற்றில் முக்கிய இடம்பெற்றது ஜிம்பாப்வே. டாஸ் வென்று ஃபீல்டிங் செய்தது ஆஸ்திரேலியா. 94 ரன்களுக்கு 5 விக்கெட்டுகளை இழந்து போராடிக்கொண்டிருந்த ஜிம்பாப்வே அணியை மீட்டெடுத்தார் கேப்டன் டங்கன் ஃபெளட்சர். 84 பந்துகளில் 69 ரன்கள் குவித்தார். டென்னிஸ் லில்லி, ஜெஃப்ரி தாம்ஸன் என வலுவான பெளலிங் லைன் அப் கொண்ட ஆஸ்திரேலிய அணியை எதிர்த்து 60 ஓவர்கள் முடிவில் 239/7 என்ற ரன் கணக்கைப் பெற்றது கத்துக்குட்டி அணியான ஜிம்பாப்வே. கெப்லர் வெசல்ஸ், ரோட் மார்ஷ் (Rod Marsh) இருவரும் அரைசதம் அடித்திருந்தாலும் ஆஸ்திரேலியா அணியால் 226/7 ரன்கள் மட்டுமே குவிக்க முடிந்தது. பேட்டிங்கில் 69 ரன்கள் பெளலிங்கில் 4 விக்கெட்டுகள் என அசத்திய டங்கன் ஃபெளச்சர் ஆட்ட நாயகனாக அறிவிக்கப்பட்டார்.



ஜிம்பாப்வே Vs இங்கிலாந்து (அல்பரி, 1992)

உலகக்கோப்பையில், 9 வருடங்கள் கழித்து இரண்டாவது வெற்றியைப் பதிவுசெய்தது ஜிம்பாப்வே அணி. டாஸ் வென்று பெளலிங்கைத் தேர்வுசெய்தது இங்கிலாந்து. பந்துவீச்சுக்குச் சாதகமான பிட்ச் என்பதால் 134 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது ஜிம்பாப்வே. இங்கிலாந்தின் ஸ்பின்னிங் டுயோவான இல்லிங்வோர்த் மற்றும் பில் டஃப்நெல்(Richard Illingworth, Phil Tufnell) இணை 5 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியது. இயான் போத்தம் 10 ஓவர்களில் 23 ரன்களை விட்டுக்கொடுத்து 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். எளிதான இலக்கு என்ற எண்ணத்தில் களமிறங்கிய இங்கிலாந்து அணியைக் கலங்கடித்தனர் ஜிம்பாப்வே பந்துவீச்சாளர்கள். போட்டியின் முதல் பந்திலேயே கிராகம் கூச்சை பெவிலியனுக்கு அனுப்பினார் எடோ பிரான்டெஸ் (Eddo Brandes). 95 ரன்களுக்கு 5 விக்கெட்டுகள் என்ற நிலையிலிருந்த இங்கிலாந்து அணி, அடுத்த 30 ரன்களை எடுப்பதற்குள் மீதமிருந்த 5 விக்கெட்டுகளையும் இழந்தது. 125 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட். 21 ரன்களை மட்டுமே கொடுத்து 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய எடோ பிரான்டெஸ் ஆட்ட நாயகன் விருதைப் பெற்றார்.



கென்யா Vs வெஸ்ட் இண்டீஸ் (நைரோபி, 1996)



கென்யா, முதல் உலகக்கோப்பை தொடரில் கிழக்கு ஆப்பிரிக்காவோடு சேர்ந்து இருந்தது. முதன்முதலாக 1996-ம் ஆண்டு உலகக்கோப்பையில்தான் தனி அணியாக விளையாடியது. டாஸ் வென்ற வெஸ்ட் இண்டீஸ் பெளலிங் செய்தது. ஜிம்பாப்வே அணியை 166 ரன்களுக்குச் சுருட்டியது வெஸ்ட் இண்டீஸ். இந்தப் போட்டியில் கென்யாவுக்கு உதிரிகள்தாம் அதிகபட்சம். மொத்தம் 37 ரன்கள். இதில் 13 நோ பால்கள். பின்னர் களமிறங்கிய வெஸ்ட் இண்டீஸ் 93 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது. இதுதான் உலகக்கோப்பை போட்டிகளில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அடித்த குறைவான ஸ்கோர். 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய ஒடும்பே (odumbe) ஆட்ட நாயகன் விருது பெற்றார்.





வங்கதேசம் Vs பாகிஸ்தான் (நார்தாம்ப்டன், 1999)



1999-ல் டெஸ்ட் அந்தஸ்து பெறாத கத்துக்குட்டி அணிதான் வங்கதேசம். டாஸ் வென்ற பாகிஸ்தான் பந்துவீச்சைத் தேர்வுசெய்தது. வங்கதேசம் 50 ஓவர்களில் 9 விக்கெட்டுகளை இழந்து 223 ரன்கள் குவித்தது. அதிகபட்சமாக அக்ரம் கான் 42 ரன்கள் அடித்தார். இரண்டாவது அதிகபட்சம் உதிரிகள். 40 ரன்கள். பந்து வீச்சுக்கு பெயர்பெற்ற பாகிஸ்தான் அந்தப் போட்டியில் வீசியது 28 ஒய்டுகள் மற்றும் 7 நோ பால்கள். பிறகு களமிறங்கிய பாகிஸ்தான் அணி 161 ரன்களுக்கு அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்தது. 3 விக்கெட்டுகள் எடுத்து பாகிஸ்தானின் டாப் ஆர்டரை காலி செய்த கலீத் மகமுத் ஆட்ட நாயகன் விருது பெற்றார்.

ஜிம்பாப்வே Vs இந்தியா (லெய்செஸ்டர், 1999)

உலகக்கோப்பை போட்டிகளில் மிக த்ரில்லிங்கான மேட்ச்களில் இதுவும் ஒன்று. டாஸ் வென்று பெளலிங் செய்தது இந்தியா. ஆண்டி ப்ளெவர் (68) அரைசதம் அடிக்க 50 ஓவர்களில் 9 விக்கெட்டுகளை இழந்து 252 ரன்களைப் பெற்றது ஜிம்பாப்வே. மெதுவாக ஓவர்கள் வீசியதால் 46 ஓவர்களில் 253 ரன்கள் அடிக்க வேண்டும் என்ற இலக்குடன் களமிறங்கியது இந்தியா. சடோகோபன் ரமேஷ் 55 ரன்கள் அடித்து சிறப்பான தொடக்கத்தைக் கொடுத்தார். கடைசி இரண்டு ஓவர்களில் 9 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற நிலையில், பந்து வீச வந்தார் ஜிம்பாப்வேயின் ஹென்றி ஓலங்கா. ஒரே ஓவரில் ராபின் சிங், ஜவகல் ஶ்ரீநாத், வெங்கடேஷ் பிரசாத் என மூன்று பேரை பெவிலியனுக்கு அனுப்பி இந்திய அணியை 249 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழக்கச் செய்தார். 3 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று இந்திய அணிக்கு அதிர்ச்சியளித்தது ஜிம்பாப்வே. 1 விக்கெட் மற்றும் 45 ரன்கள் குவித்த கிராண்ட் ப்ளெவர் ஆட்ட நாயகனாக அறிவிக்கப்பட்டார்.



ஜிம்பாப்வே Vs தென்னாப்பிரிக்கா (செம்ஸ்போர்டு, 1999)



இந்தியாவை வென்ற வெற்றிக் களிப்போடு தென்னாப்பிரிக்காவையும் வீழ்த்தி மீண்டும் அதிர்ச்சியளித்தது அசோசியேட் அணியான ஜிம்பாப்வே. டாஸ் வென்று முதலில் பேட் செய்த ஜிம்பாப்வே 50 ஓவர்கள் முடிவில் 6 விக்கெட் இழப்புக்கு 233 ரன்கள் குவித்தது. அதிகபட்சமாக நெய்ல் ஜான்ஸன் 76 ரன்கள் குவித்தார். பிறகு, களமிறங்கிய தென்னாப்பிரிக்க அணியின் டாப் ஆர்டர் பேட்ஸ்மேன்கள் சொதப்ப, ஆல் ரவுண்டர்களான லான்ஸ் குல்ஸ்னர் மற்றும் ஷான் போலக் ஆகிய இருவரும் தலா 52 ரன்கள் குவித்தனர். இருப்பினும் 185 ரன்களுக்கு அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்தது தென்னாப்பிரிக்கா. பேட்டிங்கில் கலக்கிய நெய்ல் ஜான்ஸன் பந்துவீச்சிலும் 27 ரன்கள் மட்டுமே கொடுத்து 3 விக்கெட்டுகளை எடுத்து அசத்தி ஆட்ட நாயகன் விருதுபெற்றார்.





கென்யா Vs இலங்கை (நைரோபி, 2003)



மிரட்டலான பேட்டிங் லைன் அப் கொண்டது இலங்கை அணி. கென்யா அணிக்கு ஹோம் கிரவுண்டு என்பது மட்டுமே பலம். டாஸ் வென்று ஃபீல்டிங்கைத் தேர்வுசெய்தது இலங்கை. 50 ஓவர்கள் முடிவில் 9 விக்கெட் இழப்புக்கு 210 ரன்கள் குவித்தது கென்யா. எளிதான இலக்கு என்று நினைத்திருந்த இலங்கை அணியின் பேட்ஸ்மேன்களைத் திணறடித்தார் ஜிம்பாப்வே ஸ்பின்னர் கோலின்ஸ் ஓபுயா (Collins Obuya). இலங்கை அணி 45 ஒவர்களில் 157 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட். 10 ஓவர்களில் 24 ரன்கள் கொடுத்து 5 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய ஒபுயா ஆட்ட நாயகன் விருது பெற்றார்.



அயர்லாந்து Vs பாகிஸ்தான் (ஜமாய்க்கா, 2007)



2007 உலகக்கோப்பை தொடரில், கத்துக்குட்டி அணியான அயர்லாந்து, பாகிஸ்தான் அணிக்கு எதிராகப் பெற்ற வெற்றியின் மூலம் சூப்பர் எட்டு சுற்றுக்குத் தகுதி பெற்று கிரிக்கெட் ரசிகர்களை ஆச்சர்யப்படுத்தியது. டாஸ் வென்று பாகிஸ்தானை பேட் செய்ய அழைத்தது அயர்லாந்து அணி. பாகிஸ்தான் எடுத்தது வெறும் 132 ரன்கள் மட்டுமே. உதிரிகள்தான் அதிகபட்சம். மொத்தம் 29 எக்ஸ்ட்ராஸ். பிறகு பேட் செய்த அயர்லாந்து அணியின் மற்ற பேட்ஸ்மேன்கள் தடுமாறினாலும், 72 ரன்கள் குவித்து அயர்லாந்து அணியை வெற்றி பெறச் செய்தார் ஆட்ட நாயகன் நெய்ல் ஓ ப்ரெய்ன்.



வங்கதேசம் Vs இந்தியா (டிரினிடாட், 2007)



2007 உலகக்கோப்பை தொடர்தான் இந்திய அணியின் மிக மோசமான உலகக்கோப்பை. இந்தியா, இலங்கை, வங்கதேசம் பெர்முடா ஆகிய அணிகள் குரூப் B பிரிவில் இடம்பெற்றிருந்தன. முதல் போட்டியில் வங்கதேசத்தை எதிர்கொண்டது இந்திய அணி. டாஸ் வென்று பேட்டிங் செய்த இந்திய அணி 191 (49.3) ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது. எப்போதும் அதிரடி காட்டும் கங்குலி 129 பந்துகளைச் சந்தித்து 66 ரன்கள் எடுத்து அதிர்ச்சியளித்தார். யுவராஜ் (47) தவிர மற்ற வீரர்கள் 40 ரன்களைக்கூடத் தொடவில்லை. 192 ரன்கள் என்ற இலக்குடன் களமிறங்கிய வங்கதேச அணிக்கு 51 ரன்கள் குவித்து சிறப்பான தொடக்கம் கொடுத்தார் தமீம் இக்பால். ஷகிப் அல் ஹசனும் 53 ரன்கள் குவித்து ஆட்டமிழக்க, அப்போது இளம் வீரராக இருந்த முஷ்பிகுர் ரஹீம் பொறுப்பாக விளையாடி, ஆட்டமிழக்காமல் 56* (107) ரன்கள் குவித்து வங்கதேச அணியை வெற்றிபெறவைத்தார். இந்தத் தோல்வி, இந்திய அணி முதல் சுற்றிலேயே வெளியேற முக்கிய காரணமாக அமைந்தது. 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய மஷ்ரஃபே மொர்டாசா ஆட்ட நாயகனாகத் தேர்வுசெய்யப்பட்டார்.

வங்கதேசம் Vs தென்னாப்பிரிக்கா (கயானா, 2007)

லீக் சுற்றில் இந்திய அணியை வீழ்த்திய ஆச்சர்யத்திலிருந்து கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் வெளிவருவதற்குள் சூப்பர் 8 சுற்றில் மற்றுமோர் ஆச்சர்யத்தை நிகழ்த்தியது வங்கதேச அணி. டாஸ் வென்ற தென்னாப்பிரிக்கா, வங்கதேசத்தை பேட் செய்ய அழைத்தது. 50 ஓவர்களில் 8 விக்கெட் இழப்புக்கு 251 ரன்கள் குவித்தது வங்கதேசம். அதிகபட்சமாக முகமது அஷ்ரஃபுல் 87 ரன்கள் குவித்திருந்தார். பிறகு, பேட் செய்த தென்னாப்பிரிக்கா அணி 184 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது. கிப்ஸ் மட்டும் ஆட்டமிழக்காமல் 56 ரன்கள் எடுத்திருந்தார். 87 ரன்கள் குவித்த அஷ்ரஃபுல் ஆட்ட நாயகன் விருது பெற்றார்.

அயர்லாந்து Vs இங்கிலாந்து (பெங்களூரு, 2011)



கத்துக்குட்டி அணியாக இருந்தாலும் மிகப்பெரிய ஸ்கோர்களை சேஸ் செய்து கெத்துக்காட்டும் அணி அயர்லாந்து. 2011 உலகக்கோப்பையில் இமாலய இலக்கை சேஸ் செய்து இங்கிலாந்து அணியை அதிர்ச்சியடையச் செய்தது. டாஸ் வென்று பேட் செய்த இங்கிலாந்து அணி 50 ஓவர்களில் 8 விக்கெட்டுகளை இழந்து 327 ரன்களைக் குவித்தது. ஜோனதன் ட்ராட் (92) மற்றும் இயான் பெல் (81) இருவரும் அரைசதம் அடித்திருந்தனர். சேஸிங்குக்குக் களமிறங்கிய அயர்லாந்து அணி 111 ரன்களுக்கு 5 விக்கெட்டுகளை இழந்து தத்தளித்துக்கொண்டிருந்தது. அணியை மீட்கும் பொறுப்பைக் கையிலெடுத்த கெவின் ஓ ப்ரெய்ன் 50 பந்துகளில் சதமடித்தார். 5 பந்துகள் மீதம் இருக்கையில் 3 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது அயர்லாந்து அணி. 63 பந்துகளில் 113 ரன்கள் குவித்த அதிரடி நாயகன் கெவின் ஓ ப்ரெய்ன் ஆட்ட நாயகன் விருது பெற்றார்.





அயர்லாந்து Vs வெஸ்ட் இண்டீஸ் (நெல்சன், 2015)



2011 உலகக்கோப்பையில் இங்கிலாந்தை வீழ்த்தி அதிர்ச்சியளித்த அயர்லாந்து, 2015 உலகக்கோப்பையில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியை வீழ்த்தி ஆச்சர்யப்படுத்தியது. டாஸ் வென்ற அயர்லாந்து அணி, வெஸ்ட் இண்டீஸை பேட் செய்ய அழைத்தது. 87 ரன்களுக்கு 5 விக்கெட்டுகளை இழந்து தத்தளித்துக்கொண்டிருந்த வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியை லெண்டில் சிம்மன்ஸ் தன் அதிரடி ஆட்டத்தால் மீட்டெடுத்தார். சிம்மன்ஸ், 84 பந்துகளில் 102 ரன்கள் குவிக்க, மறுபுறம் அவருக்குத் துணையாக 89 (67) ரன்களைக் குவித்தார் டேரன் சமி. வெற்றிக்கு 305 ரன்கள் என்ற இலக்குடன் களமிறங்கிய அயர்லாந்து அணிக்கு சிறப்பான தொடக்கம் கொடுத்தார் பால் ஸ்டிர்லிங். 84 பந்துகளில் 92 ரன்கள். மறுமுனையில் எட் ஜாய்ஸ் 67 பந்துகளில் 84 ரன்கள் குவித்து ஆட்டமிழந்தார். பிறகு, களமிறங்கினார் அயர்லாந்து அணியின் நட்சத்திர பேட்ஸ்மேன் நெய்ல் ஓ பிரெய்ன். எப்போதும்போல தன் அதிரடி ஆட்டத்தால் 60 பந்துகளில் 79 ரன்கள் குவித்தார். 25 பந்துகள் மீதம் இருக்கையில் எளிதாக வெற்றி இலக்கை அடைந்தது அயர்லாந்து அணி. சிறப்பான தொடக்கம் கொடுத்த பால் ஸ்டிர்லிங் ஆட்ட நாயகன் விருது பெற்றார்.