`இது கிரிக்கெட்டையும் தாண்டி...!' - ஐசிசியின் ரேப்பிட் ஃபயர் கேள்விகளும் ரோஹித்தின் பதில்களும் #RohitSharma |  ICC shares rohit sharma rapid fire question answer

உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் திருவிழா தொடங்கிவிட்டது. லீக் போட்டிகள் தொடங்குவதற்கு முன்னதாக பயிற்சி ஆட்டங்கள் தற்போது நடைபெற்று வருகிறது. ரசிகர்களைக் கவரும் விதமாக ஐசிசி தற்போது சில புதிய முயற்சிகளைக் கையில் எடுத்தது. முன்னதாக அனைத்துக் கேப்டன்கள் கலந்துகொண்ட உரையாடல் நிகழ்ச்சி ஒன்று நடைபெற்றது. அதில் கேப்டன்கள் சொன்ன பதிகள் அதிக வரவேற்பைப் பெற்றது. இந்த நிலையில், இந்திய அணியின் தொடக்க ஆட்டக்காரர் ரோஹித் ஷர்மா பேசும் வீடியோ ஒன்றை ஐசிசி வெளியிட்டுள்ளது.

அணியின் சக வீரர்கள் குறித்து ரோஹித் ஷர்மா பேசியுள்ளார். `இவரைக் காரணம் இல்லாமல் ஹிட் மேன் என்று அழைக்கவில்லை' என்ற டேக் லைனுடன் ஐசிசி பகிர்ந்துள்ள அந்த வீடியோவில், கிரிக்கெட் அல்லாத பல சுவாரஸ்ய கேள்விகள் முன்வைக்கப்பட்டன. அதற்கு ரோஹித் ஷர்மா சொன்ன பதில்கள் கீழே...

அணியில் செல்ஃபி பிரியர் யார் - ஹர்திக் பாண்ட்யா



மோசமான டான்சர் - ஹர்திக் பாண்ட்யா



பாடுவதில் அதிக ஆர்வமுள்ளவர் - ஷிகர் தவான்



விமானத்தில் அதிக வசதிகளை எதிர்பார்ப்பவர்? - (சிரிக்கிறார்) அனைவரும்தான்



ரொமாண்டிக் காமெடிகளை விரும்புபவர் - புவனேஷ்வர் குமார்



மோசமான ரூம் மேட் - ஷிகர் தவான்தான்...



தன்னைப் பற்றியே கூகுளில் அதிகம் தேடும் நபர் - இந்தப் பெயர் மீண்டும் மீண்டும் வருகிறது. ஹர்திக் பாண்ட்யாதான்



எப்போதும் ஜிம்மில் இருப்பவர் - கேப்டன் (விராட் கோலி)



அணியில் காபி ப்ரியர் - நான்தான்



காலையில் சோம்பலாக அல்லது எரிச்சலுடன் இருப்பவர் - மீண்டும் நான்தான்



எப்போதும் தாமதமாக வருபவர் - அணியில் இருக்கும் வீரர் யாரும் இல்லை. ஆனால், பேட்டிங் கோச் சஞ்சய் பங்கர் தாமதமாக வருவார்.



எப்போதும் போனும் கையுமாக இருப்பவர் - குல்தீப் யாதவ் மற்றும் மீண்டும் ஹர்திக் பாண்ட்யா



சுமார் 1 நிமிடம் 15 விநாடிகள் ஓடும் ஹிட்மேனின் இந்த வீடியோ ரசிகர்கள் மத்தியில் செம்ம ஹிட் அடித்து வருகிறது.

