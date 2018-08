முகமது ஷமி பந்தில் ஸ்டம்புகள் தெறிக்க அவுட்டான குக்! - வீடியோ

இந்தியா - இங்கிலாந்து இடையேயான டெஸ்ட் போட்டியில் இன்று முகமது ஷமி வீசிய பந்தில் ஸ்டம்புகள் உடைந்தன. இந்த வீடியோ வைரலாகி வருகிறது.

விசாகப்பட்டினம் டெஸ்ட் போட்டியில் இந்தியா முதல் இன்னிங்க்ஸை இன்று 317/4 என்ற நிலையில் இருந்து தொடங்கியது. விராட் கோஹ்லி 151 ரன்னுடனும், அஷ்வின் ஒரு ரன்னுடனும் ஆட்டத்தை தொடங்கினர். மிகுந்த மன உறுதியோடு ஆண்டர்சன் மற்றும் பிராட் பந்துகளை எதிர்கொண்டார் விராட் கோஹ்லி. பிட்ச் நன்றாக காய்ந்து, உடைய ஆரம்பித்திருந்தால், இன்று காலை எட்டாவது ஓவரையே மொயின் அலியை அழைத்து வீசச் சொன்னார் இங்கிலாந்து அணியின் கேப்டன் குக்.

மொயின் அலி வந்தவுடனேயே கோஹ்லியை பெவிலியன் அனுப்பினார். இரட்டைச் சதம் எடுக்க முடியாத விரக்தியும், நீண்ட நேரம் களத்தில் நிற்க முடியவில்லையே என்ற வருத்தத்தோடும் 167 ரன்களில் வெளியேறினார் கோஹ்லி. இரண்டு ஓவர்கள் இடைவெளிக்கு பிறகு மீண்டும் மொயின் அலி பந்துவீச்சில் இந்தியா இரண்டு விக்கெட்டுகளை இழந்தது. நானூறு ரன்களை கூட எடுக்க முடியாமல் போய்விடுமோ என்ற ரசிகர்கள் பதற்றமாக, பதற்றமே இன்றி அருமையாக விளையாடினார் அஷ்வின். அறிமுக வீரர் ஜெயந்த் யாதவ் பொறுமையாக விளையாடி அஷ்வினுக்கு கை கொடுக்க, சீரான இடைவெளிகளில் பவுண்டரிகள் விளாசினார் அஷ்வின். 86 வது பந்தில் அரை சதம் கடந்தார் அஷ்வின். இது அவருக்கு எட்டாவது அரை சதம் ஆகும். 58 ரன்னில் அஷ்வின் அவுட்டாக, அறிமுக போட்டியிலேயே 84 பந்தில் 35 ரன்கள் எடுத்தார் பந்துவீச்சாளர் ஜெயந்த் யாதவ். உமேஷ் யாதவ் மற்றும் முகமது ஷமி ஆகியோர் கடைசி நேரத்தில் பவுண்டரிகள் மற்றும் சிக்ஸர்களை விளாசிவிட்டு அவுட்டாக, இந்திய அணியின் இன்னிங்ஸ் 455 ரன்களுக்கு முடிவுக்கு வந்தது.

இங்கிலாந்து அணி தனது முதல் இன்னிங்ஸை தொடங்கியது. முதல் ஓவரை மெய்டனாக வீசினார் ஷமி. மூன்றாவது ஓவரில் மூன்றாவது பந்தை அருமையான லைனில் வீசினார் ஷமி. குக்கின் பேட்டுக்கும், பேடுக்கும் இடைப்பட்ட இடைவெளியில் புகுந்து பந்து ஸ்டம்புகளை தாக்கியது. அதன் வீடியோ இங்கே :-

