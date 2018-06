`எனக்கு ஒன்றுமில்லை நலமாக இருக்கிறேன்!' - ரசிகர்களை ஆறுதல்படுத்திய தனுஷ்

மாரி- 2 படத்தில் நடித்து வரும் நடிகர் தனுஷ் காயம்பட்டதாக வெளியான தகவலையடுத்து, தனக்கு பெரிய அளவில் காயம் ஏற்படவில்லை என அவர் ட்விட்டரில் விளக்கமளித்துள்ளார்.



இயக்குநர் பாலாஜி மோகன் இயக்கத்தில் தனுஷ் நடிப்பில் மாரி-2 படம் உருவாகி வருகிறது. இந்த படத்தில் தனுஷூக்கு ஜோடியாக சாய்பல்லவி நடிக்கிறார். முதல் பாகத்தை போலவே இரண்டாம் பாகத்திலும் ரோபோ சங்கர் நடிக்கிறார். தற்போது இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு நடந்து வருகிறது. படப்பிடிப்பின் போது, சண்டைக்காட்சியில் நடிகர் தனுஷின் வலது காலில் அடிப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகியது. இதையடுத்து அவரை உடனடியாக படக்குழுவினர் மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச்சென்று, சிகிச்சை அளித்ததாக கூறப்பட்டது. நடிகர் தனுஷூக்கு என்ன ஆனது? என்று அவரது ரசிகர்கள் சமூக வலைதளங்களில் தொடர் கேள்விகளை எழுப்பி வந்தனர்.

இதுகுறித்து தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் விளக்கமளித்துள்ள நடிகர் தனுஷ், `நான் நன்றாக இருக்கிறேன்;சிறிய காயம்தான். உங்கள் பிரார்த்தனைக்கும், ஆதரவுக்கும் நன்றி. நான் உங்களை நேசிக்கிறேன். எனது முழுபலமும் நீங்கள்தான்’’ என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.

My beloved dear fans ... It’s not a major injury and I’m well. Thank you so much for your concern prayers and love. Im forever grateful. Love you all. My pillars of strength.