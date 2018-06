`காப்பர் பற்றி பேசுவதைத் தவிர்த்து கொலைகுறித்து பேசுங்கள்’ - ஜக்கி வாசுதேவ் பதிவுக்கு சித்தார்த் கண்டனம்!

காப்பரின் பயன்களைப் பட்டியலிடுவதைத் தவிர்த்துவிட்டு குடிமக்கள் கொலை செய்யப்படுவது குறித்து பேசுங்கள் என ஜக்கி வாசுதேவ் பதிவுக்கு நடிகர் சித்தார்த் காட்டமாகப் பதிலளித்துள்ளார்.

ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து தூத்துக்குடியில் நடைபெற்ற போராட்டத்தின் 100 வது நாள் அன்று கலவரம் வெடித்தது. பொதுமக்கள் மீது காவல்துறையினர் நடத்திய துப்பாக்கிச்சூட்டில் 13 பேர் உயிரிழந்தனர். இதையடுத்து ஸ்டெர்லைட் ஆலை மூடப்பட்டது. இது தொடர்பாக ஜக்கி வாசுதேவ் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் கருத்து தெரிவித்திருந்தார். அதில் ‘காப்பர் உருக்கு ஆலை குறித்து எனக்கு அவ்வளவு தெரியாது; ஆனால் இந்தியாவை பொறுத்தவரை காப்பர் பயன்பாடு அதிகம் உள்ளது. நாம் காப்பர் உற்பத்தி செய்யவில்லை என்றால் சீனாவிலிருந்து வாங்க வேண்டியது வரும். பெரிய தொழில்களை முடக்குவது பொருளாதார தற்கொலை’ என அவர் பதிவிட்டிருந்தார்.

The CMO is a disgrace. The PMO doesn't have a tongue to talk unless it's yoga.This isn't the best time to list the benefits of copper smelting Sadhguru. Not now.Not yet. People were killed. By the police. Hold on. Shooting citizens is murder. Address the murder. Now. #AntiSocials https://t.co/AbzPYGe9ZJ