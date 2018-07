இந்த ஆண்டே வரப்போகிறது ஜாவா... உறுதியளித்த ஆனந்த் மஹிந்திரா

மஹிந்திரா நிறுவனம் ஜாவா மற்றும் யெஸ்டி பைக்குகளை உருவாக்குவதற்கான உரிமத்தைப் பெற்றதுமுதல், எப்போது மீண்டும் ஜாவா பைக்குகள் விற்பனைக்கு வரும் என்று காத்திருக்கிறார்கள் பைக் ப்ரியர்கள்.

இவர்கள் வாய்க்கு எல்லாம் சர்க்கரை போடும் விதமாக வந்துள்ளது புதிய செய்தி. ஜாவா மற்றும் யெஸ்டி பிராண்டில் உருவாகும் புதிய பைக்குகளை இந்த ஆண்டே கொண்டுவரப்போவதாக மஹிந்திரா நிறுவனத்தின் தலைவர் ஆனந்த் மஹிந்திரா டிவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார்.`மழை வந்ததால் ஆட்டம்போடு' என்ற அறிவுரையை எல்லோருமே கேட்டிருப்போம். ஜாவா பைக்குகளின் மறுபிறவியை நினைக்கும்போது, இந்தப் படத்தை என்னால் பதிவிடாமல் இருக்க முடியவில்லை என்று தனது கருத்தை ஒரு படத்தோடு இணைத்து டிவிட்டரில் பதிவுசெய்திருந்தார் ஆனந்த் மஹிந்திரா.

We all know about the advice to ‘Dance in the rain..’ But with Jawa’s imminent resurrection you can’t blame me for pushing this avatar of the quote... https://t.co/JUGcprTLfE pic.twitter.com/lCBtX6fEQN