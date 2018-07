சர்கார் படத்தில் யோகி பாபுவின் புதுகெட்டப் - வைரலாகும் வீடியோ!

விஜய் நடிக்கும் சர்கார் படத்தில் யோகி பாபுவின் புது கெட்டப் வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.



இயக்குநர் ஏ.ஆர்.முருகதாஸ் இயக்கத்தில், நடிகர் விஜய் நடிக்கும் படம் சர்கார். சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் வெளியாகும் இந்த படத்திற்கு ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் இசையமைக்கிறார். இந்த படத்தில் விஜய்க்கு ஜோடியாக கீர்த்தி சுரேஷ் நடிக்கிறார். இந்த படத்திற்கான ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் விஜய் பிறந்தநாளுக்கு, முந்தைய தினமான ஜூன் 21 அன்று வெளியிடப்பட்டது. இந்த படத்தில் பழ.கருப்பையா, ராதாரவி உள்ளிட்டோர் அரசியல்வாதிகளாக நடிக்கின்றனர். முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் வரலட்சுமி சரத்குமார் நடிக்கிறார். சென்னை கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் பிரம்மாண்ட அரங்கு அமைக்கப்பட்டு படப்பிடிப்பு நடந்து வருகிறது. குறுகிய காலக்கட்டத்தில் தமிழ்சினிமாவில் குணச்சித்திர கதாபாத்திரங்களில் கலக்கி வரும் யோகி பாபுவும், சர்கார் படத்தில் நடித்து வருகிறார். இந்நிலையில் நடிகை வரலட்சுமி சரத்குமார், தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் படப்பிடிப்பு தளத்தில் எடுக்கப்பட்ட வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். அந்த வீடியோவில், கேமரா பில்டர் மூலம் யோகி பாபுவுக்கு பெண் வேடமிடப்பட்டுள்ளது. அப்போது அவரை கன்னத்தில் யாரோ ஒருவர் கிள்ளுகிறார. அவரது கை மட்டுமே வீடியோவில் தெரிகிறது. இந்த வீடியோவை பதிவிட்ட நடிகை வரலட்சுமி, கிள்ளுவது யாருடைய கை என்று கண்டுபிடியுங்கள் என கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். இந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாக பரவி வருகிறது. குறிப்பாக அது நடிகர் விஜயின் கை என்று வரலட்சுமியின் கேள்விக்கு நெட்டிசன்கள் பதில் கூறியவாறே அதை ஷேர் செய்து வருகின்றனர்.

Back on the sets of #Sarkar ... guess whose hand..?!? pic.twitter.com/3D4e3yAvlV