கோவை நாணயம் விகடன் கான்க்ளேவ்: பங்குச் சந்தை நிபுணர் செளரப் முகர்ஜி பேசுகிறார்!

நாணயம் விகடன் வருகிற ஆகஸ்ட் 18, 19-ம் தேதிகளில் கோவையில் நடத்தும் இரண்டு ஃபைனான்ஸ் மற்றும் பிசினஸ் கான்க்ளேவ் நிகழ்ச்சியில் பங்குச் சந்தை நிபுணர் செளரப் முகர்ஜி பேசுகிறார்.

உலகம் முழுக்க உள்ள தமிழர்களுக்கு நிதி தொடர்பான விஷயங்கள் நல்வழி காட்டிவரும் நாணயம் விகடன் கடந்த இரண்டு வருடங்களாக ஃபைனான்ஸ் அண்ட் பிசினஸ் கான்க்ளேவ்களை சென்னையில் வெற்றிகரமாக நடத்திவருவது, நீங்கள் அனைவரும் அறிந்ததே. இதுபோன்ற கருத்தரங்குகளின் பலன் தமிழகத்தில் உள்ள மற்ற நகரங்களில் உள்ளவர்களுக்கும் கிடைக்க வேண்டும் எனும் நோக்கத்தில், கோவை மண்டல வாசகர்களின் விருப்பத்தை எற்று, வருகிற ஆகஸ்ட் 18, 19 தேதிகளில் கோவையில் இரண்டு நாள் ஃபைனான்ஸ் அண்ட் பிசினஸ் கான்க்ளேவினை நடத்தவிருக்கிறது.

உலக வங்கியின் அறிக்கைபடி, இந்தியா தற்போது பிரான்ஸை முந்தி ஆறாவது பெரிய பொருளாதார நாடாக முன்னேறியுள்ளது. வரும் ஆண்டுகளில் இந்த வளர்ச்சியானது இன்னும் வேகமெடுக்க அரசு தன்னுடைய தரப்பில் பல நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. `விஷன் 2025’ என்னும் கருப்பொருளை மையமாகக் கொண்டு நிபுணர்கள் பலர், இந்த இரண்டு நாள்கள் கருத்தரங்கில் உங்கள் மத்தியில் உரையாட இருக்கிறார்கள். இந்த கான்க்ளேவின் முதல் நாளன்று பங்குச் சந்தை, மியூச்சுவல் ஃபண்ட், சர்வதேச மற்றும் இந்தியப் பொருளாதார நிலை குறித்து பல்வேறு நிபுணர்கள் பேசவிருக்கிறார்கள்.

முதல் நாளன்று பங்குச் சந்தை நிபுணர் செளரப் முகர்ஜி, பங்குச் சந்தை பற்றி பேசவிருக்கிறார். முதன்மை நிதி ஆலோசகராக (CFA) இருக்கும் இவர், இவர் ஆம்பிட் ஹோல்டிங்ஸ் பிரைவேட் லிமிட்டெட் நிறுவனத்தில் தலைமைச் செயல் அதிகாரியாக இருந்தவர். இந்த நிறுவனத்தின் ஆய்வுப் பிரிவில் அனலிஸ்ட்டாகவும் பணியாற்றியவர். பங்குச் சந்தை வணிகத்தில் இவருக்கு 12 ஆண்டுக்கால அனுபவமுண்டு. 2003-ம் ஆண்டு க்ளியர் கேப்பிட்டல் என்கிற நிறுவனத்தை நிறுவியவர்களில் இவரும் ஒருவர்.

அவுட்லுக் பிசினஸ், வெல்த் இன்சைட், விசி சர்க்கிள் எனப் பல பத்திரிகைகளில் பங்குச் சந்தை பற்றி தொடர்ந்து எழுதி வந்திருக்கிறார். இவருடைய கட்டுரைகள் ஃபோர்ப்ஸ் பத்திரிகையிலும் வேல்யூ ரிசர்ச் பத்திரிகையிலும் வெளியாகியிருக்கிறது. கடந்த 2014, 2015, 2016 என மூன்று ஆண்டுகளுக்குத் தொடர்ச்சியாக ஏசியாமணி நிறுவனத்தால் பங்குச் சந்தையின் நம்பர் ஒன் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்ட் என்று தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர். பி.எஸ்ஸி படித்த செளரப், லண்டன் ஸ்கூல் ஆப் எக்னாமிக்ஸ்-ல் முதுகலைப் படிப்பு படித்தவர்.

செளரப் முகர்ஜி எழுதிய புத்தகங்கள் புகழ்பெற்றவை. இவர் எழுதிய 'Gurus of Chaos: Modern India's Money Masters', Unusual Billionaires' and 'Coffee Can investing' ஆகிய மூன்று புத்தகங்களும் மிகப் பெரிய அள்வில் விற்பனையானவை. எனவே, கோவை கருத்தரங்களில் செளரப் முகர்ஜியின் உரை அனைவருக்கும் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்பதில் எந்தச் சந்தேகமும் இல்லை. இந்த இரண்டு நாள் கான்க்ளேவ் வாசகர்களாகிய உங்களுக்கு அறிவு விருந்தாக மட்டுமல்லாமல், நாட்டின் வளர்ச்சியில் உங்களுக்கான வாய்ப்புகளைக் கண்டறியும் ஒரு தளமாகவும் அமையும்.