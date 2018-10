`சாமானியப் பெண்களின் குரல் இந்தப் படத்தில் ஒலிக்கும்!' - ஆவணப்பட இயக்குநர் வைஷ்ணவி

அமெரிக்காவில் 2006-ம் ஆண்டு #Metoo இயக்கம் தொடங்கப்பட்டபோது, மக்கள் மத்தியில் பெரிதாகப் பேசப்படவில்லை. சென்ற 2017-ம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதத்தில் #MeToo ஹேஷ்டாக், அது பரவலான 9 நாள்களில் மட்டும் 17 லட்சம் ட்வீட்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது. 80-க்கும் மேற்பட்ட உலகநாடுகளிலிருந்து இந்த ட்வீட்கள் வெளிவந்தன. இந்தியா முழுவதும் கடந்த சில நாள்களாக #Metoo அதிகம் பேசப்பட்டது. பேசப்பட்டுக்கொண்டும் இருக்கிறது. இந்தியாவைப் பொறுத்தவரை கடந்த வருடம், அக்டோபர் மாதம், ரயா சர்க்கார் என்னும் சட்டக்கல்லூரி மாணவியால் தொடங்கப்பட்ட #Metoo இயக்கம், மெள்ள வளர்ந்து சில நாள்களாக மிகப்பெரிய அளவில் விழிப்பு உணர்வை ஏற்படுத்தி வருகிறது. #Metoo மிகச் சரியான முன்னெடுப்பு என்றும், காழ்ப்புக்காகப் பயன்படுத்தப்படும் ஆபத்தும் நிறைந்ததென்றும் விவாதம் தொடர்ந்துகொண்டே இருக்கிறது.

இதே காலத்தில், மீடூ தொடர்பான புரிதலுக்கு, மேலும் மேலும் விளக்கங்கள் தேவைப்பட்டுக்கொண்டிருக்கும். இந்த நிலையில் வெளிவர இருக்கிறது, ஆவணப்பட இயக்குநர் வைஷ்ணவி சுந்தரின் “But what was she wearing?’’ ஆவணப்படம். லைம் சோடா புரொடக்‌ஷன்ஸ் தயாரிப்பில் இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பாகவே, பணியிடத்தில் பெண்கள் சந்திக்கும் பாலியல் அத்துமீறல்களை ஆவணப்படுத்தத் தொடங்கிவிட்டிருக்கிறார் வைஷ்ணவி சுந்தர். பெயரைச் சொல்லாமல், முகத்தைக் காட்டாமல் எதற்குப் புகார் தெரிவிக்கிறார்கள் என்னும் தொடர் கேள்விகளுக்கு எதிர்க் கேள்வி கேட்டிருக்கும் இந்த ஆவணப்படம் 109 நிமிடங்கள் திரையில் விரிய இருக்கிறது.

புகார்கள் பதிவு செய்யலாம் என்னும் மனநிலையில், பெண்கள் வெளிவரத் தொடங்கியிருக்கும் இந்த நேரத்தில் வெளிவர இருக்கும் இப்படத்தைப் பற்றிக் கேட்டபோது, “என்னுடைய முதல் வருத்தமே, இத்தனை நாள்களாகப் பாலியல் அத்துமீறல்களைக் குறித்து யாரும் ஏன் பேசவில்லை என்பதுதான்? 2018-ல் இப்போதுதான் இந்த இயக்கங்களும் விவாதங்களும் நடைபெறுகின்றன என்பதே மிகவும் தாமதமானது. வேதனைக்குரியது. பொதுவாகவே, நோயை விட்டுவிட்டு அறிகுறிகளைப் பற்றி மட்டுமே பேசிக்கொண்டிருப்பதுதான் நமது வழக்கம். நான் அதை மாற்ற நினைத்தேன் அவ்வளவுதான். பணியிடத்தில், வீட்டில், சாலையில் என எங்கு பாலியல் அத்துமீறல்களும் வன்கொடுமைகளும் நடந்தாலும் அவை வெறும் அறிகுறிகள்தான். மொத்த அவலங்களுக்கும் பின்னால் செயல்படுவது ஆண்மையவாதம். ஆணாதிக்கம்தான். பெண் மீதான வன்முறைகளின் மையப்புள்ளி. என் படம் அதைத்தான் செய்கிறது. மதங்களை, சாதிகளை, ஆண்மையவாதத்தை, மன வக்கிரங்களைக் கேள்வி கேட்பதுதான் இப்படத்தின் நோக்கம். மேல்தட்டு வர்க்கப் பெண்கள் மட்டுமல்லாமல், சாமானியர்களின் குரலைப் பேசுவதே நோக்கம். நேர்மறையான கருத்துகளையும் பெருமளவில் எதிர்மறையான கருத்துகளையும் எதிர்கொள்ள நேரும் என்பது நன்றாகத் தெரிந்துதான் இந்த முயற்சி எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.

மீடூ புகார் தெரிவிக்கும் பெண்கள் ஏன் முகம் காட்டுவதில்லை, பெயர் சொல்வதில்லை, பல நாள்கள் கழித்துப் பேசுகிறார்கள் என்றெல்லாம் சிந்தனையற்ற கேள்விகள் கேட்கப்படுகின்றன.

