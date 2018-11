`நீரோ மன்னனாக இருக்கிறார் எடப்பாடி பழனிசாமி!' - கொதித்த ஸ்டாலின்

எடப்பாடி பழனிசாமி மனிதநேயமில்லாத முதல்வர் எனத் தமிழக எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

`கஜா' புயலால் தமிழகத்தின் தஞ்சை, திருவாரூர், நாகை, புதுக்கோட்டை உள்ளிட்ட மாவட்டங்கள் கடும் சேதங்களை எதிர்கொண்டுள்ளன. 50-க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்திருக்கக் கூடும் என்று தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. விவசாய நிலங்கள், கால்நடைகளும் பெரிய சேதங்களை எதிர்கொண்டுள்ளன. பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நிவாரண உதவிகள் அரசுத் தரப்பில் அறிவிக்கப்பட்டாலும், தற்போதைய தேவையாக மக்களுக்கு நிவாரணப் பொருள்கள் அதிகளவில் தேவைப்படுகிறது. இதற்கிடையே, பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளை முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்னும் பார்வையிடவில்லை. அதேநேரம் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளுக்கு நேரில் சென்று மக்களுக்கு ஆறுதல் கூறி வருகிறார். இந்த நிலையில், மக்களுக்கு ஆறுதல் சொல்லக்கூட முதல்வர் பழனிசாமி வராமல் சொந்த மாவட்டத்தில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்டுள்ளார்.

வழிநெடுகிலும் கட் அவுட்கள், செண்டை மேளம் என அங்கு அவருக்குத் தடபுடல் வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. இந்த தடபுடல் வரவேற்பு வீடியோவை பதிவிட்டு முதல்வரை விமர்சிக்கும் வகையில் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ஸ்டாலின் ட்விட்டர் பக்கத்தில் பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். அதில், ``ரோம் நகரம் எரிக்கப்பட்டபோது பேரரசர் நீரோ ஃபிடில் வாசித்தார். அதேபோல் எங்களது நீரோவாக ஒரு இதயமற்ற முதல்வர் இருக்கிறார். கஜா பேரழிவு ஏற்பட்டு 50 பேர் இறந்துவிட்டனர், பலர் வீடற்றவர்கள் ஆகிவிட்டனர். பேரழிவு நிகழ்ந்து கிட்டத்தட்ட 72 மணிநேரம் ஆகிவிட்டது. இருந்தும் முதல்வர் பாதிக்கப்பட்ட பகுதியைப் பார்வையிடவில்லை. உங்கள் சொந்த ஊரில் பாடல் மற்றும் நடனத்தை அனுபவிக்கச் சரியான நேரம் இது இல்லை" எனக் காட்டமாக பதிவிட்டுள்ளார்

Emperor Nero played the fiddle when Rome burned. We have our own Nero in our heartless CM.



It’s 72 hours since the cyclone devastation & he hasn’t visited the region! 50 people are dead & many homeless, this is not the time to be enjoying song & dance in your hometown! pic.twitter.com/qp9iVb1WhU