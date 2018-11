`போராடக் கற்றுக்கொள்வதே நல்லது!' - இறந்துபோன மாற்றுப் பாலினத்தவர்களுக்கான நினைவேந்தல்

இறந்துபோன மாற்றுப் பாலினத்தவர்களுக்கு (transgender day of remembrance) இரங்கல் தெரிவிக்கும் வகையில், ஒவ்வோர் ஆண்டும், நவம்பர் மாதம் 20-ம் தேதியன்று நினைவேந்தல் நடத்தப்படுகிறது. மாற்றுப் பாலினத்தவர் என்ற ஒரே காரணத்துக்காகப் பெற்றோர்களால் புறக்கணிக்கப்பட்டு, காதலில் தோல்வி அடைந்து, தனக்கென ஒரு துணையை ஏற்படுத்திக்கொள்ள முடியாமல் என இன்னும் பல காரணங்களால், இந்தச் சமூகத்தில் இனியும் தங்களால் வாழ முடியாது என்ற முடிவு எடுத்த சிலர் தற்கொலை செய்துகொள்கின்றனர். அவர்களை நினைவுகூரும் விதமாகவும் இந்த நினைவேந்தல் நிகழ்த்தப்படுகிறது.

நாளை (20.11.18) இந்த நினைவேந்தல் கூட்டம் பெசன்ட் நகர் பீச்சில் மாலை 4 மணி முதல் 6 மணி வரையில் நடைபெற உள்ளது. Trans rights now collective, Born to win மற்றும் tamilnadu transgender society-ம் சேர்ந்து இந்த நிகழ்வை ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார்கள். இந்த வருடம் மட்டுமே கிட்டத்தட்ட பத்துக்கும் மேற்பட்ட மாற்றுப் பாலினத்தவர்கள் இறந்திருக்கின்றனர். நாளை நினைவேந்தலில் அவர்களை நினைவு கூறி அவர்களுக்காக மெழுகுவத்தி ஏந்தி அஞ்சலி செலுத்தப்பட இருக்கின்றது. மேலும், இது குறித்து கூடுதல் தகவல் தெரிந்துகொள்ள Trans rights now collective இயக்குநர் கிரேஸ் பானுவிடம் பேசினேன்.

`என்னைப் பொறுத்தவரை தற்கொலை செய்துகொள்வது மிகவும் தவறான விஷயம். இந்தச் சமூகத்தை எதிர்த்துப் போராட ஆரம்பித்து, அதில் வெற்றி அடையும்போது கிடைக்கும் சந்தோஷத்துக்கு அளவே கிடையாது. எந்தப் பிரச்னையாக இருந்தாலும் நின்று போராடக் கற்றுக்கொள்வதே நல்லது. சிலர் போராடி, அந்தப் போராட்டத்தினால் உயிரிழந்திருக்கிறார்கள். சிலர், காதல் தோல்வியினால் தற்கொலை செய்துள்ளார்கள். சிலர், சமூகத்தை எதிர்கொள்ள முடியாமல் இறந்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் அனைவரின் ஆத்மாவும் சாந்தியடைய நாளை பிரார்த்தனை செய்யவிருக்கிறோம். முடிந்தவர்கள் அந்தக் கூட்டத்தில் கலந்துகொள்ளுங்கள்' என்றார்.